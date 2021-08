Bei MediaMarkt gibt es zur gamescom 2021 Angebote für alle Gaming-Fans. Dabei erwarten euch Spiele und Gaming-Notebooks zum Bestpreis.

Die gamescom ist nicht nur die Zeit voller Trailer, Gameplay und Ankündigungen neuer Spiele, sondern zugleich eine Zeit voller Gaming-Angebote. MediaMarkt ist vorne dabei und bietet absolute Kracherdeals zur Messe. Darunter gibt es ein Meisterwerk für die PS4 zum neuen Bestpreis zu kaufen.

So lange läuft die Aktion: Die gamescom Angebote sind noch bis zum 29. August 2021 oder solange der Vorrat jeweils reicht, gültig.

The Last of Us 2 für PS4 für nur 17,99 Euro

Top-Angebot: Wer bisher noch auf The Last of Us 2 für die PS4 verzichtet hat, kann das Spiel nun für nur 17,99 Euro kaufen. Bei MediaMarkt erhaltet ihr im Warenkorb zehn Prozent Direktabzug und könnt es somit zum Spitzenpreis kaufen.

Spiel des Jahres 2020: The Last of Us 2 ist ein Meisterwerk und von der Fachpresse gefeiert. Entsprechend wurde es zum Spiel des Jahres 2020 und hat bei GamePro eine unglaubliche Wertung von 97 Punkten erhalten. Ein Spiel, mit dem ihr also definitiv nichts falsch machen könnt. Testerin Linda Sprenger kommt zum Fazit:

Packendes Survival-Action-Adventure mit einer emotionalen Story, die gleichermaßen ins Herz trifft und in die Magengrube tritt.

ASUS ROG Flow X13 Gaming-Notebook mit 200 Euro Rabatt

Aktueller Bestpreis: Im gamescom Angebot bei MediaMarkt erhaltet ihr das ASUS ROG Flow X13 Gaming-Notebook dank 200 Euro Direktabzug für nur 1.299 Euro. Das ist der aktuell beste Preis für das Notebook.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 13,4 Zoll Full-HD mit 120 Hz

CPU: AMD Ryzen 7 5800HS mit 8x 3,0 GHz

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR6

RAM: 16 GB LPDDR4X

Speicherplatz: 512 GB SSD

Gewicht: 1,3 kg

Weitere Features: Windows 10 Home, WiFi 6

Das kann es leisten: Das sehr leichte und kleine Gaming-Notebook ist perfekt zum Spielen und Arbeiten von unterwegs. Es bietet dank des guten Prozessors und dem ausreichenden Arbeitsspeicher in Kombination mit der Grafikkarte genug Leistung, um Spiele mit mittleren bis sehr hohen Details in Full-HD zu spielen. Gleichzeitig sind mit der Hardware Office-Tätigkeiten und andere Anwendungen nutzbar.

