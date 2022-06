Wer jetzt einen Fernseher bei MediaMarkt kauft, bekommt bis zu 1000 Euro zurück

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade ordentlich sparen. Kauft ihr einen der Aktions-Fernseher, bekommt ihr bis zu 1000 € zurück. Alle Infos hier.

MediaMarkt hat eine neue Aktion gestartet, bei der ihr beim Kauf eines neuen Fernsehers bis zu 1000 Euro zurück bekommt. Die Aktion läuft bis zum 14. Juni. Wir zeigen euch, welche Fernseher dazu gehören und wie die Aktion funktioniert.

Geld zurück bei MediaMarkt: So funktioniert’s

Die Aktion ist im Grunde ganz einfach. Mehr als den passenden Fernseher auszusuchen und zu bestellen müsst ihr nämlich gar nicht tun. Frühestens nach Ablauf der Widerspruchsfrist bekommt ihr dann einen MediaMarkt–Gutschein per Mail zugeschickt. Wie viel Geld ihr zurück bekommt, ist abhängig von dem Preis, den ihr für den Fernseher zahlt:

40 € für ein Gerät ab 399 €

70 € für ein Gerät ab 599 €

90 € für ein Gerät ab 799 €

150 € für ein Gerät ab 999 €

250 € für ein Gerät ab 1499 €

500 € für ein Gerät ab 1999 €

750 € für ein Gerät ab 2999 €

1000 € für ein Gerät ab 3999 €

Viele Fernseher im Angebot

Die Auswahl der Geräte ist dabei ziemlich breit gefächert, verschiedene Technologien und Größen sind dabei im Angebot. Egal, ob ihr einen günstigen Fernseher als Zweitgerät oder einen edlen OLED-TV für PS5 und Xbox Series X|S sucht, bei MediaMarkt werdet ihr bestimmt fündig.

Riesiger OLED-Fernseher von LG

LG hat sich in den letzten Jahren einen Namen auf dem OLED-Markt gemacht. Die neue Technologie ermöglicht fantastische Kontraste und lebendige Farben, die andere Geräte so nicht bieten können. Das Gerät mit der Nummer OLED83C17LA misst atemberaubende 83 Zoll und eignet sich hervorragend für Filme, Serien und die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Aktuell bekommt ihr das Modell schon für 4149€ (statt 7999 Euro), obendrauf gibt es noch einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro.

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 210 cm / 83 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture Pro (Deep Learning-basiert) mit Auto Genre Selection (SDR/HDR/Dolby HDR), Scene Analysis, Face Enhancing, Text Upscaling, AI Brightness Control, Image Enhancing on SQM (Source Quality Management) mi AI Source Quality Detection, Quad Step Noise Reduction, Frequency-based Sharpness Enhancer, Advanced Color, Contrast Enhancer, True Color Accuracy Pro, HDR Dynamic Tone Mapping Pro mit AI HDR Tone Mapping, 4K-Upscaler mit AI-Unterstützung, Umgebungslichtsensor (Illuminance Green) Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG)

Perfekt für PS5: Sony LED-TV bei MediaMarkt

Die Bravia XR-Serie von Sony ist perfekt auf die Nutzung mit der neuen PS5 ausgelegt. Ihr bekommt nicht nur ein fantastisches und besonders flüssiges Bild, eure Konsole und euer Fernseher bilden darüber hinaus ein eingespieltes Team. Wechselt ihr auf die PS5, wird automatisch die beste HDR-Einstellung gewählt und der Fernseher wechselt in den Gaming-Modus. Aktuell kostet das Modell mit 75 Zoll bei MediaMarkt 1499€ (statt 1999 Euro). Dazu gibt es einen 250 Euro-Gutschein.

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 189 cm / 75 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 100 Hz Bildverbesserungssystem Dual database processing, XR 4K Upscaling, XR Super Resolution, Live Colour™ Technologie, Rich Color Enhancer, XR Smoothing, XR Triluminos Pro™, Dynamic Contrast Enhancer, XR HDR Remaster, XR Contrast Booster, XR Motion Clarity (Auto mode), Dolby Vision, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, Ambient Optimisation Bildverhältnis 16:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja LED-Technologie Full Array LED High Dynamic Range (HDR) Ja

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind natürlich jede Menge andere Modelle Teil der Aktion von MediaMarkt. Schaut doch einfach selbst auf der Aktionsseite vorbei:

