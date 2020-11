MediaMarkt Black Friday Week: 4K TVs für PS5 zum Spitzenpreis

Bereit für PlayStation 5: Sony gibt bei dem Sony XH9005 4K-Fernseher an, dass er für die PS5 geeignet ist und bewirbt ihn entsprechend offensiv. Seit Oktober 2020 stimmt dies auch. Denn mittlerweile ist das wichtige Firmware-Update erschienen, das HDMI 2.1 für den 4K TV an den HDMI-Eingängen 3 und 4 freigeschaltet hat. Damit ist der TV nun in der Lage 4K mit bis zu 120 Hz zu liefern.

Unsere Kaufempfehlung: Wir stellen euch hier zwei 4K-Fernseher für die Next-Gen-Konsolen vor. Wer die 200 Euro mehr aufbringen kann und will, sollte aus unserer Sicht zum LG OLED greifen. Dieser ist einfach noch besser in allen Bereichen als der Sony XH90.

