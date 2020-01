MediaMarkt Angebote: The Outer Worlds für PS4 & Xbox One für 25 Euro

Beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt gibt es das ScFi-Rollenspiel The Outer Worlds für PS4 und Xbox One zum neuen Bestpreis.

Es ist wieder Dienstag 20 Uhr MEZ und somit ist es bei MediaMarkt Zeit für den nächsten Gönn-Dir-Dienstag. Diese Woche könnt ihr euch einige Spiele günstiger kaufen, allen voran für die PS4. Darunter ein absolut empfehlenswertes Rollenspiel aus 2019, das ihr gespielt haben solltet.

Des Weiteren gibt es Gaming-Notebooks und Monitore günstiger. Alle Deals sind bis Mittwoch, um 8 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht, gültig.

The Outer Worlds zum Bestpreis kaufen

So gut ist das Angebot: Beim Gönn-Dir-Dienstag zahlt ihr bei MediaMarkt nur 25 Euro für The Outer Worlds. Das ist aktuell der beste Preis und auch insgesamt der günstigste Preis, den es für das Spiel bisher gab. Wer also gewartet hat, kann bei diesem Angebot bedenkenlos zuschlagen.

Ein richtig gutes Spiel: The Outer Worlds ist von Obsidian Entertainment, die Spiele wie Fallout und Star Wars: Knights of the Old Republic gemacht haben. The Outer Worlds ist ein Rollenspiel, das auf ein Science-Fiction-Szenario im Retro-Look setzt. Beim Spiel kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz und bietet schwarzen Humor, sowie Multiple-Choice-Dialoge.

Die GamePro gibt dem Spiel eine gute Wertung von 83 Punkten und auch bei Metacritic bekommt es mit im Schnitt 86 Punkte eine wirklich gute Note. Die Spieler vergeben einen Score von 8.1 Punkten und zeigen sich somit ebenfalls äußerst zufrieden mit dem Spiel.

Das Testfazit bei GamePro fasst das Spiel wie folgt zusammen:

Betont altmodisches SciFi-Rollenspiel, das trotz kleiner Schwächen bei Action und Abwechslung mit viel Herz und witzigen Dialogen punktet.

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Wer möchte, kann sich heute Call of Duty: Modern Warfare im Bundle mit Fallout 76 deutlich günstiger sichern. Außerdem gibt es wie erwähnt Monitore und Notebooks im Angebot.

