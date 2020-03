Beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt bekommt ihr im Angebot Spiele wie GTA 5 und No Man’s Sky, sowie Seagate Festplatten für PS4 und Xbox One günstiger.

Jeden Dienstag um 20 Uhr gibt es neue Angebote bei MediaMarkt und auch in dieser Woche erwarten euch einige Schnäppchen. Die Deals gelten wie immer nur wenige Stunden und somit nur bis Mittwoch um 8 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote sind zudem versandkostenfrei.

Spiele im Angebot für PS4 und Xbox One

In dieser Woche könnt ihr euch bei MediaMarkt GTA 5 für PC, PS4 und Xbox One günstiger kaufen. Die Konsolenversion gibt es dabei für gerade einmal 15 Euro. Des Weiteren ist das zunächst gescholtene No Man’s Sky Beyond im Angebot. Die Entwickler haben das Spiel im Laufe der Zeit immer weiter verbessert, sodass es nun definitiv einen Blick wert ist.

Eine Basis in No Man’s Sky.

Seagate-Festplatten für PS4 & Xbox One stark reduziert

Speicherplatz für PS4 & Xbox One erweitern: Mit dem Xbox Game Pass oder mit PlayStation Plus kann man durchaus auch schnell mal an die Kapazitätsgrenzen des internen Speicherplatzes der Konsolen geraten.

Abhilfe schaffen hier die externen Festplatten von Seagate, die auf die jeweilige Konsole abgestimmt sind. Mit ihnen könnt ihr euch problemlos eine große Menge an weiterem Speicherplatz dazu kaufen.

Des Weiteren gibt es Filme wie ein Steelbook für Phantastische Tierwesen im Angebot bei MediaMarkt günstiger.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.