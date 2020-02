MediaMarkt hat einen neuen Prospekt. Darin findet ihr 4K TVs von LG und Samsung im Angebot. Außerdem Gaming-Tastaturen und Mäuse von Logitech.

Es gibt einen neuen MediaMarkt Prospekt und wir haben euch die besten Angebote darin rausgesucht. Wieder einmal könnt ihr 4K-Fernseher günstiger kaufen, teilweise zum aktuellen Bestpreis. Außerdem bekommt ihr von Logitech einige Gaming-Produkte zum reduzierten Preis.

Wie lange ist der MediaMarkt Prospekt gültig? Vom 18. Februar bis 1. März 2020 könnt ihr die aktuellen Angebote im MediaMarkt Prospekt wahrnehmen. Zudem gilt wie immer, dass die Deals nur solange gelten wie der Vorrat reicht.

Logitech Maus, Tastatur und Headset zum Spitzenpreis

Das steckt im Megabundle: Bei MediaMarkt bekommt ihr im Prospekt ein Bundle aus folgendem Logitech Gaming-Zubehör.

Logitech G512 Gaming-Tastatur

Logitech G502 SE Hero Gaming-Maus

Logitech G332 SE Gaming-Headset

Alles zusammen kostet euch nur 129 Euro. Günstiger bekommt ihr die jeweiligen Produkte von Logitech nirgends. Die Logitech G502 SE Hero bietet bis zu 16.000 DPI und ihr könnt das Gewicht der Maus durch weitere Gewichte individuell anpassen.

Die mechanische Tastatur und das Headset, das auch an PS4 und Xbox One genutzt werden kann, runden das Bundle ab. Wer also direkt auf einen Schlag alles neu kaufen will, bekommt hier ein attraktives Angebot.

LG OLED55C97LA zum aktuellen Bestpreis

Top Angebot: Im MediaMarkt Prospekt bekommt ihr den LG OLED55C97LA für 1,333 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den 4K-Fernseher und entsprechend gibt es ihn nirgends günstiger. Zudem ist die Lieferung versandkostenfrei.

Das bietet der LG OLED 4K TV: Der LG verfügt allen voran über eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale und löst natürlich mit UHD auf. Beim Display setzt LG hier auf die OLED-Technologie. Mit dieser erhaltet ihr ein herausragendes Bild und damit das vielleicht beste Fernsehererlebnis.

Die nötige Power für eine sehr gute Bildberechnung und Skalierung von nicht 4K-Material liefert der Alpha 9-Prozessor in der zweiten Generation. Beim Betriebssystem setzt LG auf sein webOS 4.5.

Außerdem erwarten euch diese Eigenschaften:

HDR10 Pro

HLG

Dolby Vision

Advanced HDR by Technicolor

True Color Accuracy Pro

Doppelter Triple Tuner

Bild in Bild

40 Watt Musikleistung

Das sagen die bisherigen Käufer: Der LG OLED55C97LA bekommt von den Kunden im Schnitt 4,4 von 5 Sterne. Dabei heben sie das sehr gute Bild, die Bedienung und den guten Ton hervor.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Im Angebot bei MediaMarkt bekommt ihr außerdem einige Kameras, darunter die Sony Alpha 6500 und das Apple iPhone 7 günstiger.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.