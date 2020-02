Diesen Gönn-Dir-Dienstag gibt es bei MediaMarkt im Angebot die GTA 5 Premium Edition zum absoluten Bestpreis. Außerdem ist die 4K Harry Potter Box günstiger.

Zuletzt hatte der Gönn-Dir-Dienstag eine kleine Pause, doch diese Woche ist es wieder soweit und es gibt neue Angebote von MediaMarkt. Wir haben euch wie immer die besten Deals herausgesucht. Darunter einige Filme und Spiele.

Wie lange gelten die Angebote am Gönn-Dir-Dienstag? Die Deals gelten jeweils von Dienstag 20 Uhr bis um 8 Uhr MEZ am Folgetag, also bis Mittwoch. Außerdem gelten alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Bei besonders attraktiven Deals kann der Vorrat schon nach wenigen Minuten ausverkauft sein.

Grand Theft Auto 5 in der Premium Edition kaufen

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt GTA 5 Premium Edition für PS4 und Xbox One jeweils für nur 18 Euro. Das ist der absolute Bestpreis für das Open-World-Spiel von Rockstar Games. Zudem ist dieser Preis rund 10 Euro günstiger als die nächstbesten Anbieter.

Solltet ihr GTA 5 noch nicht für die aktuellen Konsolen besitzen, ist das also ein sehr gutes Angebot.

Das steckt in der Premium Edition: Ihr erhaltet damit natürlich das Grundspiel GTA 5 mit der kompletten Einzelspielerkampagne und allen bisherigen Upgrades, sowie Erweiterungen von GTA Online.

Dank der Premium Edition erhaltet ihr außerdem das Criminal Enterprise Starter Pack. Dieses beinhaltet 1.000.000 GTA Dollar für GTA Online und weitere Goodies wie ein Büro in der Maze Bank West, einen Waffenschmuggel-Bunker und eine Flotte an Fahrzeugen. Insgesamt hat es einen Wert von 10 Millionen GTA Dollar.

Darum lohnt sich GTA 5 noch immer: Allen voran, weil das Spiel für GTA Online weiterhin regelmäßig neue Updates erhält und ein GTA 6 erstmal nicht in Sicht ist. Die Singleplayer-Kampagne ist außerdem noch einen Blick wert und grafisch ist das Spiel gut gealtert. Unser Patrick Freese erklärt euch ausführlich, ob sich GTA 5 in 2020 noch lohnt.

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Karneval bei MediaMarkt: Passend zur aktuellen Karnevals- und Faschings-Saison gibt es bei MediaMarkt noch ein paar weitere Angebote.

4K-Fernseher, Gaming-Laptop und mehr reduziert bei MediaMarkt

