Bei MediaMarkt gibt es den Back to School Sale, bei dem ihr im Angebot den PS5 DualSense Wireless-Controller mit Ratchet & Clank Rift Apart kaufen könnt.

Der neue Prospekt von MediaMarkt ist da und alle Angebote gelten bis zum 15. August 2021 oder solange der Vorrat reicht. Erneut könnt ihr euch Technik-Highlights und einiges rund um unser liebstes Hobby, dem Gaming, günstiger kaufen. Dabei sind die Bestellungen ab 59 Euro versandkostenfrei.

PS5 DualSense Controller im Bundle günstiger kaufen

Top-Angebot: Das Motto des Prospekts ist “Back to School”. Was wäre da naheliegender als ein Deal für den PS5 DualSense Wireless-Controller? Ihr bekommt diesen zusammen mit Ratchet & Clank Rift Apart für nur 99,99 Euro. Das ist ein absoluter Bestpreis für diese Kombination. Dabei `könnt ihr euch den Controller nicht nur in Weiß, sondern auch in den neuen Farben Midnight Black und Cosmic Red kaufen.

Scrollt einfach auf der Produktseite etwas nach unten bis zum Bereich “Empfohlene Kombinationen”. Dort könnt ihr dann das jeweilige Bundle in den Warenkorb legen und der Preis wird automatisch auf 99,99 Euro angepasst.

So gut ist das Spiel: Ratchet & Clank Rift Apart ist laut GamePro “das erste Spiel, für das sich die PS5 lohnt”. Entsprechend vergeben sie im Test eine herausragende Wertung von 90 Punkten. Laut ihnen setzt Rift Apart technisch neue Maßstäbe und überzeugt bei Story, sowie Gameplay.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Beim Thema des MediaMarkt Prospekts sind natürlich auch einige Notebooks und Tablets im Angebot. Zudem ist Zubehör für PC reduziert.

