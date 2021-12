MediaMarkt Angebot: Nintendo Switch Bundle mit Ring Fit zum Bestpreis

Wer eine Nintendo Switch zu Weihnachten kaufen will, kann jetzt die Konsole im Bundle-Angebot bei MediaMarkt zum Spitzenpreis bestellen.

Noch bis zum 18. Dezember 2021 gibt es bei MediaMarkt die Weihnachtsgeschenkt-Aktion. Bei dieser könnt ihr unter anderem 3 Spiele kaufen, müsst aber nur 2 bezahlen. Ein weiteres Spitzenangebot betrifft die Nintendo Switch. Die sehr beliebte Konsole kann aktuell als Bundle zum Bestpreis gekauft werden. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie sorgt dabei für die nötige sportliche Bewegung gegen die Feiertagspfunde.

Das erwartet euch: Ihr erhaltet die Nintendo Switch in Neon-Rot und Neon-Blau zusammen mit dem Spiel Ring Fit Adventure und der 128 GB SanDisk Micro-SD Karte im roten Pilz-Design.

So gut ist das Angebot: Alles zusammen kostet euch nur 339 Euro. Das ist bereits für das Bundle aus Konsole und Spiel der aktuelle Bestpreis. Dazu bekommt ihr die erwähnte Micro-SD Karte kostenlos. Diese hat einen Wert von rund 20 Euro, womit ihr das als weitere Ersparnis dazu rechnen könnt.

Ein unterhaltsames Switch-Bundle: Mit Ring Fit Adventure ist ein Fitness-Spiel Teil des Pakets. Das Spiel an sich richtet sich dabei sowohl an Anfänger, als auch an Fortgeschrittene. Es gibt einen Abenteuer-Teil, bei dem ihr durch Spielen Fitnessübungen absolviert und ihr könnt ebenso Fitnessübungen direkt auswählen und machen. Dabei ist immer ein gewisser Spaßfaktor vorhanden, sodass euch je nach eigenem Fitnesszustand ein gutes Workout erwartet.

Die beiliegende Micro-SD Karte ist ebenfalls nicht verkehrt. Dadurch, dass die Nintendo Switch nur 32 GB internen Speicher hat, könnt ihr dank der 128 GB Karte einige weitere digitale Spiele im eShop kaufen und auf dieser abspeichern.

Natürlich bietet euch die Nintendo Switch darüber hinaus die Möglichkeit ein paar exklusive Highlight-Spiele zu spielen. Wir können diese Top-Titel für jeden neuen Switch-Besitzer empfehlen:

