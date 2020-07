Im aktuellen MediaMarkt Prospekt ist die Nintendo Switch nicht nur wieder verfügbar, sondern direkt im Angebot. Zudem ist die Switch Lite reduziert.

Lange Zeit war die Nintendo Switch restlos ausverkauft, doch nun könnt ihr sie bei MediaMarkt wieder kaufen. Dabei gibt es sie sogar direkt mit einem Rabatt und damit zum ersten Mal seit Monaten unter UVP. Darüber hinaus ist auch die kleine Schwester, die Nintendo Switch Lite, im Angebot.

Außerdem gibt es eine GeForce RTX und mehrere Mainboards von ASUS im Angebot bei MediaMarkt günstiger.

Der neue MediaMarkt Prospekt ist bis zum 13. Juli um 9 Uhr MESZ gültig. Alle Deals gelten zudem natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Nintendo Switch für nur 321,67 Euro

Jetzt Nintendo Switch kaufen: Im Angebot bei MediaMarkt könnt ihr die Nintendo Switch für nur 321,67 Euro kaufen. Das ist der aktuelle Bestpreis für die beliebte Konsole. Euch steht sie hierbei in Neon-Rot / Neon-Blau zur Verfügung.

Die neue Edition der Switch nutzt die Hardware effizienter, wodurch der Akku um die zwei bis drei Stunden länger hält im Vergleich zur Release-Edition. Des Weiteren wurde das Display leicht verbessert.

Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt die Nintendo Switch Lite in mehreren Farben und dazu Animal Crossing: New Horizons für nur 238,82 Euro. Zieht ihr den aktuellen Kaufpreis des Spiels ab, kostet euch die Handheld-Konsole nur noch rund 190 Euro. Das ist für die Switch Lite derzeit ebenfalls ein starkes Angebot.

Das bietet das Bundle: Mit Animal Crossing bekommt ihr ein zuletzt gefeiertes Spiel, das bei der Fachpresse und den Fans durchweg positiv bewertet wird. Die Nintendo Switch Lite ist eine reine Handheld-Konsole, weshalb die Joy-Cons fest integriert sind.

Insgesamt ist sie etwas kleiner und leichter als die Nintendo Switch, bietet aber die gleiche Leistung. Gerade für kleinere Hände oder als Zweit-Switch ist sie ideal.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.