Was hat sich seit Release getan? Bekanntlich hat Cyberpunk 2077 gerade auf den Konsolen keinen guten Release hingelegt. Während das Spiel an sich für GamePro eigentlich im Test eine 88er Wertung wert gewesen wäre , bekam es durch die zahlreichen Bugs und technischen Mängel auf den alten Konsolen eine Abwertung auf 68. Für PS5 und Xbox Series X dagegen gibt es eine 83, da es dort deutlich besser läuft.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei MediaMarkt Cyberpunk 2077 für die PS4 und Xbox One für je nur 29,99 Euro. Aktuell gibt es zudem keine Versandkosten. Das ist der absolute Bestpreis für das Rollenspiel, günstiger gab es das bisher noch nicht.

MediaMarkt bietet aktuell Cyberpunk 2077 für die PS4 und Xbox One im Angebot besonders günstig an. Auch die Collector’s Edition ist reduziert.

