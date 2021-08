Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Zelda Skyward Sword HD bekommt der Wii-Klassiker auf der Nintendo Switch eine zweite Chance und will nun auch Motion Control-Muffel abholen. Doch im Test zeigt sich: Am Ende freuen sich wieder nur die Bewegungsfans.

Darum kann ich den Pro-Controller empfehlen: Zum Release der Nintendo Switch 2017 habe ich mir direkt den Pro-Controller dazu gekauft. Diesen Kauf habe ich seitdem keinen Tag bereut. Der Controller liegt sehr gut in der Hand und bietet den nötigen Grip, das sogar nach mehreren Stunden des Spielens. Darüber hinaus ist er relativ leicht und die Analog-Sticks sind ebenfalls sehr gut zu erreichen. Für mich persönlich macht er die Nintendo Switch besser, weil mir dank ihm bei Spielen wie Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey die Steuerung leichter fällt.

Legt diese drei Artikel in den Warenkorb und nutzt an der Kasse den Gutschein, den ihr für die Newsletter-Anmeldung erhalten habt und ihr bekommt alles zusammen für 90,78 Euro.

Das erwartet euch mit dem Angebot: Ihr erhaltet den Nintendo Switch Pro-Controller im Bundle mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für nur 99,99 Euro. Damit spart ihr rund 10 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen der beiden Produkte.

