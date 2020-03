Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr aktuell die ASUS GeForce RTX 2070 ROG Strix Gaming-Grafikkarte zum aktuellen Bestpreis.

Wer auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei MediaMarkt und Saturn näher anschauen. Hier bekommt ihr eine leistungsstarke Grafikkarte von ASUS zum aktuellen Bestpreis.

Des Weiteren gibt es bei MediaMarkt noch bis zum 30. März die Top-Deals mit Schnäppchen für alle. Darunter 4K-Fernseher und Smartphones.

ASUS GeForce RTX 2070 für nur 455 Euro

So gut ist das Angebot: Mit dem Deal bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr die ASUS GeForce RTX 2070 ROG Strix Gaming Advanced mit 8 GB für nur 455 Euro. Günstiger gab es sie bisher noch nie und gleichzeitig ist das damit der aktuelle Bestpreis für die Grafikkarte.

Die RTX 2070 von ASUS gibt es aktuell besonders günstig.

Diese Leistung bietet die Grafikkarte: Allen voran seid ihr mit der ASUS GeForce RTX 2070 in der Lage Spiele wie Cyberpunk 2077 und Call of Duty: Modern Warfare in sehr hohen bis maximalen Details spielen zu können. Des Weiteren profitiert ihr von der Raytracing-Technologie und bekommt damit bei unterstützten Spielen eine besondere Atmosphäre der Spielwelt.

Technisch verfügt die ASUS GeForce RTX 2070 über 8 GB GDDR6 und hat eine Grafik-Taktfrequenz von 1.680 MHz. Die Speicher-Taktfrequenz liegt bei 14 GHz.

