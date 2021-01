MediaMarkt 3 kaufen, 2 zahlen: Spiele für PS4, Switch & Xbox im Angebot

MediaMarkt bietet eine 3-für-2-Aktion an, durch die ihr Spiele für die PS4, Nintendo Switch und Xbox One im Angebot kaufen könnt.

Wie lange ist die 3-für-2-Aktion gültig? Ihr könnt das Angebot bis zum 31. Januar 2021 und solange der Vorrat reicht, wahrnehmen.

So einfach nutzt ihr die Aktion: Um ein Spiel kostenlos zu erhalten, müsst ihr einfach nur drei Spiele von der Aktionsseite in den Warenkorb legen. Dort wird anschließend der günstigste Titel als Rabatt vom Gesamtpreis abgezogen. Ihr könnt also immer das günstigste Spiel als Rabatt einrechnen.

Unsere Empfehlung: Legt möglichst Spiele in den Warenkorb, die in einem ähnlichen Preissegment liegen, um auf die Art den größten Rabattvorteil zu erhalten.

Frei kombinierbar: Ihr könnt bei MediaMarkt die Spiele aller drei Plattformen von der Aktionsseite frei kombinieren, um den Aktionsvorteil zu erhalten.

PlayStation Hits für PS4 noch günstiger kaufen

Besonders attraktive Spiele: Unter den PS4-Titeln gibt es bei der Aktion gleich mehrere PlayStation Hits-Spiele. Also Spiele, die auf der PS4 absolut überzeugt haben und die in keiner Sammlung fehlen sollten. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder God of War.

Damit ihr direkt einen kleinen Einblick in die Qualität des Spiels bekommt, haben wir die Test-Wertung der Konsolen-Experten von GamePro jeweils dazu geschrieben.

6 Spiele für Nintendo Switch & Xbox One im Angebot

