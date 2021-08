52 Spiele stehen zur Wahl: Es gibt eine große Auswahl an Spielen für die Nintendo Switch. Darunter finden sich absolute Top-Titel, die in keiner Switch-Sammlung fehlen dürfen. Wir haben euch nachfolgend zehn interessante Spiele aufgelistet. Noch mehr findet ihr auf der Aktionsseite.

So funktioniert die Aktion: Legt einfach drei Spiele für Nintendo Switch von der Aktionsseite in den Warenkorb. Dort wird dann automatisch der Preis auf 111 Euro angepasst. Dadurch sind einige Bestpreise für die Top-Titel möglich. Alle Spiele, die zur Aktion gehören haben beim Preis in der Nachkommastelle eine 11 stehen.

So lange läuft die Aktion: Bis zum 24. August um 23:59 Uhr MESZ könnt ihr Spiele für die Switch bei MediaMarkt deutlich günstiger kaufen. Zudem gilt sie solange der Vorrat jeweils reicht. Versandkosten fallen dank eines Warenkorbwertes von über 59 Euro keine an. Wer möchte, kann die Spiele natürlich auch zur Abholung im nächsten MediaMarkt bestellen.

