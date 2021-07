MediaMarkt 2-für-1-Angebot: Zwei 4K TVs kaufen, nur einen zahlen

Im Angebot zum Hammerpreis: Bei MediaMarkt kostet der Samsung GQ75Q90T 75 Zoll 4K-Fernseher aktuell 2.999 Euro. Legt ihr zwei davon in den Warenkorb bleibt der Preis aufgrund der Aktion gleich, sodass ihr effektiv den TV jeweils für rund 1.500 Euro bekommt. Das wiederum ist ein neuer absoluter Bestpreis für den Fernseher. Der bisherige lag bei 1.790 Euro. Ihr spart also fast 300 Euro gegenüber dem Tiefstpreis.

Nach dem Gutscheinheft gibt es von MediaMarkt das nächste sehr interessante Angebot. Während ihr sonst in der Regel drei Spiele kaufen und nur zwei davon zahlen müsst, gibt es nun etwas in der Art für 4K TVs. Dadurch ergeben sich natürlich einige absolute Bestpreise. Solltet ihr also zwei Fernseher benötigen oder euch mit jemanden zum Kauf zusammen schließen, ist das ein großartiges Angebot.

