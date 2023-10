Magic the Gathering am Amazon Prime Day: Booster-Box mit 36 Packs jetzt zum Bestpreis

Hier sollte jeder Magic-Fan zugreifen: Beim Prime Day bekommt ihr ganze Unfinity Booster-Boxen so günstig wie nirgends sonst. Eignet sich auch super als Geschenk.

To Unfinity! And beyond!

Magic the Gathering: Unfinity gehört zu den sogenannten “Un”-Sets. Diese erscheinen unregelmäßig zusätzlich zu den jährlichen Standard-Sets. Ihr Fokus liegt auf witzigen und unterhaltsamen Karten-Mechaniken, die für eine spaßige Zeit mit Freunden sorgen sollen.

Die Besonderheit von Unfinity liegt an dem für Magic ungewöhnlichen Sci-Fi-Setting. Das Thema des Sets ist ein intergalaktischer Zirkus, der die Regeln des Spiels auf mehreren Ebenen wortwörtliche auf den Kopf stellt. Sei es, dass ihr Karten aus eurer Sammlung auf andere Karten werfen oder ausgespielte Karten auf eurem Kopf balancieren sollt. Unfinity sorgt in jedem Fall für witzige Spielstunden.

Basis-Länder und Box-Topper

Neben den exklusiv für das Set designten Karten beinhalten die Booster-Packs wieder ganz besondere Basis-Länder, mit neuen Artworks und ohne Kartenrand. Als weiterer Bonus liegt jedem Display ein Box-Topper bei. Darin findet ihr eines von 10 sogenannten Schock-Ländern, jeweils mit einem neuem, zum Thema passenden, Artwork. Diese finden Platz in allen bekannten Formaten und werten eure Decks optisch ordentlich auf.

