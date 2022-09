Aktuell gibt es 7 besonders lohnenswerte Angebote für PS4 und PS5 im PS Store

Der aktuelle Sale im PS Store erschlägt euch? In der Liste findet ihr sieben Spiele für PS4 und PS5, die ihr euch genauer ansehen solltet!

Die besten Angebote in einem Sale zu finden, ist bei den vielen reduzierten Spielen nicht einfach. Hier findet ihr deswegen sieben Titel, die sich gerade durch die aktuelle Rabattaktion im PS Store besonders lohnen, wenn ihr eine PS4 oder PS5 habt!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 12. Oktober, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Rollerdrome

Genre: Action | Entwickler: Roll7 | Release-Datum: 16. August 2022 | Spielzeit: 4 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Rollerdrome ist ein etwas anderer Shooter. Der mischt nämlich klassische Third-Person-Action mit Tony Hawk. Hier führt ihr Tricks aus, um eure Gegner möglichst stylish zu erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Skillshots immer beeindruckend fand, aber sie selbst nie hinbekommen hat, ist bei Rollerdrome genau richtig. Denn hier sind die das Kerngameplay-Element, wodurch sie sich auch wesentlich einfacher ausführen lassen, aber nichts destotrotz nach wie vor beeindruckend aussehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Rollerdrome ist noch gar nicht so alt, jetzt jedoch bereits um 24 Prozent gesenkt. Dadurch zahlt ihr statt der UVP von 29,99 Euro nur noch 19,79€.

Nioh Collection

Genre: Action-RPG | Entwickler: Team Ninja | Release-Datum: 4. Februar 2021 | Spielzeit: 88 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Nioh und Nioh 2 schicken euch in das alte Japan zur Blütezeit der Samurai und Ninja. Das Spiel mischt dabei die besten Elemente von Dark Souls und Diablo. Während es auf der einen Seite knackige Bosskämpfe gibt, müsst ihr hier nicht zwangsläufig gut werden, sondern könnt auch einfach euren Charakter hochleveln und bessere Ausrüstung farmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr das Kampfsystem und die Atmosphäre von Dark Souls liebt, gleichzeitig aber eine fesselnde Lootspirale sucht, hat Nioh alles, was ihr braucht. So könnt ihr viel Zeit damit verbringen, das perfekte Build für euren Charakter zu finden. Fehlendes Loot könnt ihr im Notfall aber mit Skill ausgleichen. Oder alternativ fehlenden Skill mit besseren Loot.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die komplette Nioh-Sammlung kostet normalerweise mit der UVP 79,99 Euro. Derzeit spart ihr 44 Prozent und bekommt sie für 44,79€.

Judgment

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 23. April 2021 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Judgment macht euch zu einem Detektiv in Tokio, der einen besonders mysteriösen Fall lösen muss: Hier findet die Polizei plötzlich tote Yakuza, deren Augen entfernt wurden. Die Nachforschung schickt euch dabei in die tiefsten Kreise der japanischen Mafia, wo ihr nicht nur auf Spurensuche geht, sondern es auch im Faustkampf mit den Gangstern aufnehmt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Als Spin-Off von Yakuza sind hier direkt alle an der richtigen Adresse, die mehr von der beliebten Serie suchen. Da die Story des Spiels jedoch komplett alleinstehend für sich funktioniert, könnt ihr hier auch zum ersten mal selbst herausfinden, wieso so viele Menschen die Reihe lieben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 39,99 Euro zahlt ihr für Judgment derzeit nur noch 19,99€. Ihr spart also 50 Prozent.

Dead Cells

Genre: Metroidvania | Entwickler: Motion Twin | Release-Datum: 6. August 2018 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dead Cells zieht ihr los, um euch an dem König zu rächen, der euch einen Kopf kürzer gemacht hat. Dafür prügelt ihr euch durch zahlreiche verschiedene Biome und schaltet so neue Fähigkeiten frei, die euch wiederum auch neue Wege eröffnen. Das schnelle Kampfsystem steht dabei besonders im Mittelpunkt. Denn mit blind drauf loskloppen, kommt ihr nicht weit.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dead Cells ist die ideale Mischung Metroidvania und Roguelite. Egal was ihr macht, ihr schaltet stets irgendetwas neues frei. Dazu liefert es eine Story und Erzählung, die an typische Souls-Titel erinnert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dead Cells gibt es aktuell schon für 14,99€. Die UVP beträgt 24,99 Euro, aktuell gibt es aber einen Rabatt von 40 Prozent.

Digimon Story – Cyber Sleuth Hacker’s Memory

Genre: JRPG | Entwickler: Media Vision | Release-Datum: 18. Januar 2018 | Spielzeit: 127 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Digimon Story Cyber Sleuth ist ein Rollenspiel, das sich darum dreht, eure Digimon zu trainieren und in Kämpfen zu kommandieren. Und ganz nebenbei zeigt es gerade mit seinen Nebenaufgaben, dass Digimon alles andere als Kinderkram ist. Denn die behandeln teilweise durchaus harte Themen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr bereits an Pokémon gefallen findet, dann macht ihr auch mit Digimon nichts falsch. Denn auch hier dreht sich viel um das Sammeln von neuen Monstern und das hochleveln von diesen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory spar tihr derzeit gleich die Hälfte des Preises. Statt der UVP von 49,99 Euro zahlt ihr hier nur noch 24,99€.

Absolver: Downfall

Genre: Beat’em’Up | Entwickler: Sloclap | Release-Datum: 28. August 2017 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Absolver: Downfall stammt von den selben Entwicklern, die sich jüngst mit Sifu einen Namen machten. Und während Absolver mehr Wert auf seine Multiplayer-Komponente legt, gibt es auch eine Singleplayer-Kampagne sowie einen spezifischen Koop-Modus, in dem ihr zahlreiche Gegenstände freischaltet, um euren Charakter zu verbessern. Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit, euren eigenen Kampfstil zu entwickeln.

Für wen lohnt sich das Spiel? Prügelspielfans sind hier bestens aufgehoben. Denn auch wenn Absolver nicht mehr viele Spieler hat, lohnt es sich dennoch, um einmal die Geschichte durchzuspielen. Gerade mit dem aktuellen Rabatt könnt ihr hier nicht viel falsch machen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Absolver ist aktuell besonders günstig. Denn dank einem Rabatt von 80 Prozent reduziert sich die UVP von 29,99 Euro auf 5,99€.

Corpse Party

Genre: Horror | Entwickler: Team GrisGris | Release-Datum: 19. Oktober 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Corpse Party zeigt, dass Horror auch ohne Jump Scares funktionieren kann. Hier verschlägt es euch nach einem Ritual in eine mysteriöse, heruntergekommene Grundschule, aus der ihr wieder entkommen müsst. Gar nicht so einfach, wenn nicht alle Überlebenden freundlich gesinnt sind und auch Geister jagd auf euch machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Horror-Fans ist Corpse Party Pflicht. Aber gerade wer mit üblichen Horror nichts anfangen kann und stattdessen etwas subtileren Gruselspaß sucht, sollte einen Blick riskieren. Denn Corpse Party punktet vor allem durch seine Atmosphäre.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Corpse Party bekommt ihr aktuell für 13,99€. Ihr spart damit 30 Prozent im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro.

Noch mehr Spiele mit PS Plus

Wenn ihr noch mehr Spiele sucht, lohnt sich womöglich das PS-Plus-Abo. Erst kürzlich wurde bekannt, welche Spiele ihr dort im Oktober kostenlos bekommt. Außerdem lohnt das Abo, weil ihr so bei manchen Sales noch zusätzlich Geld sparen könnt!