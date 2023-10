Logitech-Headset um 56% reduziert: Surround-Sound kostet zum Amazon Prime Day weniger als die Hälfte

Das Logitech-Headset bietet euch für diesen niedrigen Preis richtig viel Leistung. Nutzt jetzt das Amazon Prime Day Angebot.

Mit diesem Gadget erhaltet ihr grandiose Klangerlebnisse, dank 7.1 Surround Sound und DTS Headphone:X 2.0 Technologie. Außerdem ist diese Tech für etliche Plattformen zugänglich: PC, Mac, Xbox One, PS4 oder Nintendo Switch. Bezahlt jetzt weniger als die Hälfte und es kostet euch nur 39,90€.

Achtung: Dieses exklusive Angebot ist ausschließlich für Prime-Mitglieder verfügbar. Falls ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft habt, könnt ihr euch hier über Amazon Prime informieren und einen kostenlosen Probemonat starten. Als Prime-Mitglied profitiert ihr nicht nur von schnellem und kostenfreiem Versand, sondern auch von einer Vielzahl weiterer Vorteile wie Prime Video, Prime Music, Prime Reading und vielem mehr.

Darum ist dieses Headset eine hervorragende Wahl

Mit seinem Bügelmikrofon und der praktischen Flip-Stummschaltung könnt ihr problemlos mit euren Teamkollegen kommunizieren. Das Mikrofon lässt sich einfach hochklappen, um es stummzuschalten, wenn ihr gerade nicht sprechen möchtet.

Die Ohrpolster sind mit Kunstleder überzogen und bieten einen hohen Tragekomfort, selbst bei langen Gaming-Sessions oder Projekten.

Dank des 7.1 Surround Sounds kann sich kein Gegner vor euch so leicht verstecken. Taktische Shooter wie Rainbow Six Siege sind mit diesem Headset ein neues Erlebnis. Aber auch Endzeit-Spiele wie Days Gone ziehen euch in den Bann, wenn die ihr die Laute von monströsen Freaker-Horden hört. Zudem sorgt die DTS Headphone:X 2.0 Technologie, dass der Klang noch stärker und immersiver ist.

