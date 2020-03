Bei Saturn.de läuft bis Montagabend wieder ein „24-Stunden-Kracher“: Mit dabei sind die Neuauflage einer berühmten Logitech-Maus und eine günstige SATA-SSD. Die Angebote wechseln bis 30. März täglich um 20 Uhr.

Logitech G MX518

Das bietet die Maus: Die Logitech G MX518 (zuweilen auch mit Namenszusatz „Legendary“) ist eine formtechnische Neuauflage der bei vielen Spielern überaus populären und lange Zeit verbreiteten MX518 von 2005, die im vergangenen Jahr neue Technik spendiert bekommen hat.

Das steckt drinnen: Der optische Hero 16K-Sensor der Neuauflage verfügt über eine hohe Auflösung von 16.000 dpi, die in 100er-Schritten reduziert werden kann, ebenso wie doe schrittweise einstellbare Abtastrate von 1.000 Hz.

Insgesamt stehen acht Tasten zur Verfügung, die auf 50 Millionen Klicks ausgelegt sind, nebst 2-Wege-Scrollrad. Per Software lassen sich diese auch anpassen und zudem via Onboard-Speicher auch dauerhaft festhalten.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Maus wird auf Saturn.de in fünf Rezensionen mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem das funktionale Design, die schnelle Reaktion und die gute Verarbeitung, ebenso wie das Speichern von Profilen.

Mancher Rezensent moniert unterdessen das härtere Klickgeräuch gegenüber dem Vorgänger. Zudem wird angemerkt, dass sie womöglich nichts für sehr kleine Hände ist.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hat 9 von 10 Sternen vergeben und urteilt wie folgt:

Die MX518 ist zurück – und das besser denn je! Zur Freude aller (Retro)Fans hat sich Logitech bei der Ergonomie 1:1 am Original orientiert. Heißt: Die Maus liegt -fast- perfekt in der Hand (sofern man Rechtshänder ist), sämtliche Tasten sind gut erreichbar und das Mausrad verfügt über einen gewohnt angenehmen Widerstand. Die Technik wurde für den anspruchsvollen Gamer aus dem Jahr 2019 angepasst: Es gibt einen präzisen Hero-Sensor, Makros, Profile und einen Onboard-Speicher. Eine Unterstützung für die übersichtliche Gaming-Software gibt es natürlich auch. Der Preis von knapp 60 Euro geht angesichts der gebotenen Leistung und Qualität in Ordnung. Was man aber nicht vergessen sollte: Für ein paar Euro mehr gibt es von Logitech selbst und diversen Mitbewerbern mehr Ausstattung (RGB-Beleuchtung, Gewichtsanpassung) fürs selbe Geld.

Pro sehr gute Verarbeitung

hochwertige Omron-Switches

7 programmierbare Tasten

sehr präziser Sensor

liegt gut in der Hand (Rechtshänder)

geringes Gewicht

Druckpunkt der Tasten

alle Tasten gut erreichbar

hohe Gleitfähigkeit

ausreichend langes Datenkabel

übersichtliche Software

Profile, Markos

Onboard-Speicher

(Oldskool-Feeling) Contra keine Beleuchtung

keine Gewichtsanpassung

könnte griffiger sein (Seiten)

Ersparnis: Saturn.de bietet die Maus derzeit versandkostenfrei für 35 Euro statt für 45,99 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie mit Versand aktuell sonst erst ab 44,33 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

SanDisk Ultra 3D SSD (512 GByte)

Das bietet die SSD: Die für den internen Einsatz gedachte SanDisk Ultra 3D SSD im 2,5 Zoll-Format mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle erreicht sequentielle Leseraten von bis zu 560 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 530 MByte pro Sekunde, die für den Alltagsgebrauch in der Regel vollkommen ausreichend sind.

Dank der Speicherkapazität von 512 GByte eignet sie sich dabei nicht nur als flotter Systemdatenträger, sondern auch zur Beschleunigung von Ladezeiten in Spielen oder anderer Software.

Durch die verwendete 3D-NAND-Speichertechnologie verspricht der Hersteller besondere Belastbarkeit und weniger Energieverbrauch, beispielsweise für eine längere Akkulaufzeit von Notebooks, wo die SSD mit Abmessungen von 100 x 70 x 7 Millimetern in der Regel problemlos Platz findet. SanDisk gewährt dabei 5 Jahre Garantie auf das Modell.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit 4,9 von 5 Sternen in 91 Rezensionen auf Saturn.de fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance und Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Festplatten sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Negative Stimmen gibt es in der Regel nur bei Montagsmodellen. Abseits dessen wird angemerkt, dass die SSD unformatiert daherkommt, was also erst noch von Hand in der Datenträgerverwaltung von beispielsweise Windows vorgenommen werden muss.

Im Test: Die Computerbild hat in ihrer Januar-Ausgabe das etwas größere Modell mit 1 TByte getestet und die Testnote 1,5 mit dem Prädikat „gut“ vergeben.

Pro gute Leseraten

hohes Schreibtempo

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nicht die schnellste

kein Zubehör

Ersparnis: Saturn.de bietet die SSD derzeit versandkostenfrei für 66 Euro statt zur UVP von 79 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten gegenwärtig erst ab rund 75 Euro mit Versand gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.