LG UltraGear: Qualitativer Gaming-Monitor ist jetzt supergünstig bei Amazon verfügbar

Dieser Gaming-Monitor hat ordentlich Power und verändert eure Spielerlebnisse gravierend. Nutzt jetzt das günstige Angebot bei Amazon.

Dieser Bildschirm hat etliche Stärken. Mit seinem IPS-Panel und einer Reaktionszeit von nur 1ms (GtG) bietet er eine grandiose Bildqualität und flüssige Bewegungen, die selbst bei schnellen Action-Spielen nicht verschwimmen. Obendrein erhaltet mit dem QHD-Display den besten Mittelweg zwischen Aussehen und Leistung, den man aktuell beim Gaming betreiben kann. Spart jetzt 19% und bezahlt nur 306,47€ statt 379€.

Darum lohnt sich dieser Gaming-Monitor

Das QHD-Display mit einer Auflösung von 2560×1440 sorgt für eine superscharfe Bildqualität und eine hohe Detailgenauigkeit, was besonders bei Spielen mit aufwendiger Grafik von Vorteil ist. Erlebt die farbenfrohe Welt von Elden Ring in einer wunderschönen Pracht oder taucht in die Welt von The Witcher 3 ein und beobachtet sämtliche Details glasklar.

Normal könnt ihr 165Hz nutzen, um von einer schnellen Bildwiederholungsfrequenz zu profitieren. Bei einer Übertaktung könnt ihr sogar auf 180Hz zurückgreifen. Insbesondere bei Online-Shootern wie Rainbow Six Siege oder Valorant ist jedes Bild von Vorteil. Zusätzlich erhaltet ihr eine Reaktionszeit von nur 1ms und könnt auch dies für kommende Matches nutzen.

Dank der AMD FreeSync Premium-Technologie werden Tearing und Stottern effektiv reduziert, was ein noch immersiveres Spielerlebnis ermöglicht. Zudem ist der Monitor G-Sync kompatibel, sodass auch NVIDIA-Grafikkartenbesitzer von einer reibungslosen Wiedergabe profitieren können.

Er verfügt über zahlreiche Gaming-spezifische Features wie Black Stabilizer, Crosshair und verschiedene Spielmodi, die euch dabei helfen, eure Gegner im Spiel besser zu erkennen und präziser zu zielen. Die Dynamic Action Sync-Technologie minimiert zudem die Eingabeverzögerung, was besonders in kompetitiven Spielen entscheidend sein kann.

Weitere Superangebote

