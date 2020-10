LG OLED-TV CX9 in 65 Zoll zum Bestpreis und mehr bei Saturn reduziert

Über die aktuelle Cashback-Aktion von LG auf der offiziellen Webseite des Herstellers gibt es zudem bis 15. November 150 Euro zurück, was in schlussendlichen Anschaffungskosten von 1.847,37 Euro mündet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der OLED CX von LG tritt die Nachfolge des Erfolgsmodells C9 an – ein Volltreffer für dich? Das kommt drauf an: bist du Film- und Serienfan mit Heimkino-Genen? Magst du Streaming und wartest sehnsüchtig auf die neue Konsolengeneration? Oder bist du Sportfan? Wenn du jetzt mindestens einmal „ja“ gesagt hast und bereit bist, für ein erstklassiges Bild etwas tiefer in die Tasche zu greifen, dann solltest du dir den LG CX einmal näher ansehen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − eins =

Insert

You are going to send email to