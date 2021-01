LG OLED CX9 & Samsung QLED Q90T nah am Bestpreis bei MediaMarkt

Mediamarkt.de bietet bis zum 13. Januar mit seiner neuen Gutscheinheftaktion bis zu 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fernseher, darunter mit dem LG OLED55CX9LA und dem Samsung GQ55Q90T zwei beliebte Topmodelle beinahe oder gar zum bisherigen Bestpreis.

Das bietet das Modell: Der mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-Auflösung ausgestattete Fernseher von LG bietet dank der überlegenen OLED-Paneltechnik besonders natürliche Farben, Kontraste und Schwarzwerte gegenüber herkömmlichen LCD-Modellen.

Im gehobenen Preissegment angesiedelt, gibt es neben der überragenden Bildqualität auch eine starke Audioausgabe mit drei integrierten Lautsprechern, ebenso wie diverse Smart TV-Funktionen und dank HDMI 2.1 auch aktuelle Gaming-Features, wie beispielsweise die Darstellung von bis zu 120 Fps in 4K bei den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X, die aber aktuell bei den Schwarzwerten etwas krankt (dazu unten mehr).

Das sagen Nutzer: Durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gibt es auf Mediamarkt.de in 58 Rezensionen für das Modell. Gelobt werden dabei vor allem Bildqualität, Funktionalität und der Ton.

Vereinzelte Rezensenten berichten derweil von Darstellungsproblemen bei Schwarztönen während des Zockens mit 120 Hz in 4K-Auflösung, wobei unklar ist, ob sich dies per Software-Update noch bessern wird (mehr dazu im Test). Ruckeln soll es derweil dank Firmware-Update nicht mehr geben.

Im Test: Chip.de hatte den Fernseher auf dem Prüfstand und hat die Testnote 1,3 („Sehr gut“) vergeben:

In einem Bericht von hifi.de wurde dabei auch das Ende letzten Jahres bekannt gewordene VRR-Problem aktueller OLED-Fernseher mit inkonsistenter Schwarzdarstellung in Verbindung mit weniger als 120 Fps in Spielen zur Sprache gebracht, das jedoch als verkraftbar und die Kaufentscheidung nicht beeinflussend beschrieben wird. Die Möglichkeit eines Firmware-Workarounds ist weiter unklar.

Derweil bietet tvfindr.com einen guten Überblick zu den Features:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ersparnis: Mediamarkt.de hat den LG OLED55CX9LA mit 15 Rabatt Abzug im Warenkorb für versandkostenfreie 1.393,15 Euro statt 1.639 Euro an (rabattierter Preis wird erst im Warenkorb angezeigt).

Damit liegt MediaMarkt aktuell nur rund 4 Euro über dem bisherigen Bestpreis von 1.389 Euro, den der Fernseher laut Preisvergleich bei Geizhals.de im Oktober letzten Jahres kurzzeitig erreichte. Bei Abholung gibt es nochmal 10 Euro Rabatt, wodurch dann der Bestpreis erreicht wäre.

Die meiste Zeit kostet der Fernseher allerdings deutlich mehr und ist aktuell bei anderen Händlern erst ab 1.599 Euro als lieferbar gelistet. Interessenten sollten dementsprechend beim Angebotspreis zuschlagen.

Hier geht’s zum Angebot:

Zum Einstieg in das Thema Gaming-Fernseher für die neuen Konsolen sowie die Unterschiede zwischen OLED und QLED empfehlen sich außerdem die folgenden Inhalte:

Das bietet das Modell: Etwas günstiger und bei der Bildqualität hinsichtlich Schwarzwerten dem LG leicht unterlegen kommt der dennoch sehr gute SAMSUNG GQ55Q90T daher.

Ebenfalls mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-Auflösung ausgestattet, setzt dieses LCD-Modell auf Samsungs Quantenpunkttechnologie, die hinsichtlich Farben und Kontrasten dank Dimming und Hintergrundbeleuchtung über die gesamte Fläche fast an OLEDs heranreicht, während die native Bildwiederholfrequenz von 100 Hertz auch ohne die optionale Zwischenbildberechnung für eine flüssige Bewegtbilddarstellung sorgt.

Auch hier ist neben diversen Smart-TV-Funktionen der für die neuen Konsolen wichtige HDMI 2.1-Standard mit an Bord, der bis zu 120 Hertz in UHD/4K unterstützt. Des Weiteren gibt es unter anderem mit ALLM (Auto Low Latency Mode) für eine geringe Eingabeverzögerung sowie AMD Freesync beziehungsweise VRR (Variable Refresh Rate) zur Bildsynchronisation auch noch weitere Gaming-Features.

Das sagen Nutzer: In 433 Rezensionen auf Mediamarkt.de hat der Fernseher durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden dabei die vor allem Bildqualität und Ausstattung, während ab und an fehlendes Dolby Vision oder Audio-Codecs moniert werden wird.

Im Test: hifi.de hat 9 von 10 Punkten vergeben und urteilt wie folgt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet den Samsung GQ55Q90T aktuell mit Rabattabzug im Warenkorb für versandkostenfreie 1.329,55 Euro statt 1.529 Euro an.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der bisherige Bestpreis und das Modell ansonsten derzeit erst ab 1.499 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Zum Vergleich beider Modelle schreibt tvfindr.com ohne letztendlichen Sieger:

Beim LG CX OLED und beim Samsung Q90T handelt es sich bei beiden um hervorragende Fernseher, welche wohl die meisten Nutzer zufrieden stimmen werden. Es ist nicht einfach zu sagen, welcher TV im direkten Vergleich der bessere ist. Es kommt eher darauf an, was für Anforderungen man selbst an einen Fernseher hat.

Möchte man das bessere Heimkino-Feeling haben, mit einer nahezu unschlagbaren Bildqualität in dunkler Umgebung, dann sollte man sich eher den LG CX OLED zulegen. Dieser kommt zwar auch in helleren Räumen gut zurecht, jedoch nimmt dessen Bildqualität mit zunehmender Umgebungshelligkeit stark ab. Daher kann er in sehr hellen Räumen nicht ganz so gut eingesetzt werden.

Wenn man aber eher einen Allrounder haben möchte, welcher durch eine hohe maximale Helligkeit unter so gut wie allen Bedingungen ein tolles Bild erzeugt, dann wäre der Q90T eine geeignete Wahl für dich. In dunkler Umgebung kann er zwar nicht ganz mit dem CX mithalten, hat aber dennoch eine beeindruckende Bildqualität.

HDR werden von beiden Geräten brilliant dargestellt, jedoch kann der CX mit Dolby Vision IQ auftrumpfen, wodurch die Inhalte dynamisch optimiert werden können – Samsung hat sich das beim Q90T leider gespart. Gaming ist auf beiden Fernsehern bestens möglich und hier einen Sieger zu küren gestaltet sich aufgrund der hervorragenden Performance wohl eher als schwierig.