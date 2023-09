LG OLED 4K-TV fast zum halben Preis: Mit 120Hz und 55 Zoll in neue Welten eintauchen

Mit diesem LG OLED 4K-TV ist jedes Detail ein Genuss. Lasst euch dieses kurzfristige Angebot nicht entgehen.

Mit diesem 4K-Fernseher erhaltet ihr ein absolutes Top-Produkt, wobei euch eine Bildwiederholungsrate von 120Hz und die aktuellsten Technologien erwarten. Spart jetzt 48% und bezahlt nur noch 1249€ statt 2399€.

Was euch mit dem LG OLED 4K-TV erwartet

LG hat mit dem OLED55C37LA TV einen staatlichen Fernseher auf den Markt gebracht, der mit seinen fortschrittlichen Funktionen und der neuesten Technologie begeistert. Mit einer Bildschirmdiagonale von 139 cm (55 Zoll) und der OLED evo Technologie bietet dieser Smart-TV ein atemberaubendes visuelles Erlebnis in 4K.

Der OLED55C37LA TV verfügt über den Brightness Booster, der für eine noch bessere Helligkeit und Kontrast sorgt. Dadurch werden dunkle Szenen noch detailreicher dargestellt und helle Bilder strahlen regelrecht. Egal, ob beim Anschauen von Filmen, Serien oder beim Gaming, dieser Fernseher liefert eine beeindruckende Bildqualität.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz bietet der OLED55C37LA TV eine flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen. Dadurch werden Action-Szenen und Sportübertragungen besonders realistisch und detailgetreu wiedergegeben. Euch erwartet ein faszinierendes Seherlebnis, bei dem ihr jedes Detail erkennen könnt.

Als Smart-TV bietet der OLED55C37LA TV eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten. Ihr könnt auf Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ zugreifen und eure Lieblingsserien und Filme in bester Qualität genießen. Mit der integrierten Sprachsteuerung könnt ihr den Fernseher bequem per Sprachbefehl steuern und so eure Lieblingsinhalte noch schneller finden.

Der OLED55C37LA TV ist Teil des Modelljahrs 2023 und bietet somit die neuesten Technologien und Funktionen. Ihr könnt euch also auf ein zukunftssicheres Gerät freuen, das euch lange Zeit begeistern wird. Dank des α9 Gen6 4K AI-Prozessors erhaltet ihr eine stabile Leistung, die mit Deep-Learning-Algorithmen alles aus euer System herausholt.

Zusätzliche Angebote

Wenn ihr mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote erfahren wollt, bei denen ihr mit hoher Sicherheit einiges spart, könnt ihr euch auf unserer Deals-Übersichtsseite umschauen.

