75 Zoll, 120Hz und fast 500€ Rabatt: Der perfekte Gaming-TV für die PS5 dank HDMI 2.1

Spart fast 500€ bei diesem LG-TV, der euch Filme und Spiele in einer neuen Größe zeigt. In 4K und mit 120FPS im Amazon-Angebot.

Der LG 75QNED816RE ist ein 75 Zoll großer 4K QNED MiniLED TV, der euch Filme und Spiele in einer neuen Dimension zeigt. Er verfügt über HDMI 2.1 Anschlüsse, die eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ermöglichen. Das bedeutet, dass ihr eure PS5-Spiele in 4K und mit flüssigen 120 FPS genießen könnt. Und das Beste ist: Ihr spart fast 500€ bei diesem LG-TV im Amazon-Angebot.

Der perfekte Gaming-TV für die PS5

Der Fernseher nutzt die NanoCell-Technologie von LG, die für eine präzise und lebendige Farbwiedergabe sorgt. Durch den Einsatz von Nano Partikeln werden unerwünschte Lichtreflexionen minimiert und ein breiterer Farbraum ermöglicht. Der Fernseher ist zudem mit dem α7 Gen4 AI-Prozessor ausgestattet, der für eine intelligente Bildoptimierung in Echtzeit sorgt. Dieser Prozessor analysiert die Inhalte und passt das Bild entsprechend an, um Details zu schärfen und Kontraste zu betonen.

Der Fernseher ist ideal für alle PS5-Besitzer, die das volle Potenzial ihrer Konsole ausschöpfen wollen. Er verfügt über vier HDMI 2.1 Anschlüsse, die eine hohe Bandbreite für die Übertragung von 4K-Signalen mit bis zu 120 Hz bieten. Der Fernseher unterstützt zudem die VRR-Technologie (Variable Refresh Rate), die die Bildwiederholrate dynamisch an die Leistung der Konsole anpasst. Das verhindert störende Ruckler oder Tearing-Effekte. Außerdem verfügt der Fernseher über einen niedrigen Input Lag von nur 9 ms im Spielmodus, was für eine präzise Steuerung und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit sorgt.

Der Smart-TV unterstützt außerdem verschiedene Bildmodi, die auf unterschiedliche Inhalte und Vorlieben abgestimmt sind. Der Filmmaker-Modus stellt Filme so dar, wie sie von den Regisseuren beabsichtigt waren, während Dolby Vision IQ HDR-Inhalte in Echtzeit analysiert und an die Raumbeleuchtung anpasst. Weitere Modi wie Standard, Kino, Sport und Spiel stehen zur Verfügung, um das Bild an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-TV jetzt 490€ günstiger für nur noch 1199€.

