Holt euch ab dem achten März das riesige LEGO Herr der Ringe-Set mit über 6.000 Teilen und 15 Minifiguren exklusiv im LEGO Shop!

Es ist jetzt schon einige Jahre her, dass wir in den Genuss einer Klemmbaustein-Version des besten (ja, des BESTEN) Fantasy-Universums aller Zeiten gekommen sind. Am 8. März haben wir dann endlich die Gelegenheit, eine LEGO-Version des Bruchtals in unseren Wohnzimmern aufzubauen.

Ein riesiges LEGO Herr der Ringe-Set

Auch wenn dieses Set sich mit 499€ preislich in den höheren Gefilden befindet, bekommt ihr dafür richtig was geboten. Dank der über 6.000 Teile zeigt sich das Bruchtal sehr detailverliebt mit bunten Dächern, einem kleinen Fluss und dem legendären Sitzkreis, in dem die Hobbits als Retter der Welt erwählt wurden.

Von Gandalf bis Frodo findet ihr bei den 15 Minifiguren jede Menge bekannte Gesichter.

Apropos Hobbits: Sam, Frodo, Pippin und Merry sind alle als Minifigur mit dabei. Aber auch Gandalf, Gimli und Legolas bekommt ihr. Wie auch beim Gebäude wurde hier viel Wert auf Details gelegt. Insgesamt sind 15 Figuren im Set enthalten – ideal für Sammler oder zum Spielen für den Nachwuchs.

