Journalist will cool das Jugendwort 2022 nutzen – Scheitert

Der Begriff „Smash“ wurde zum Jugendwort des Jahres gewählt und ein Journalist blamiert sich total, als er es cool verwenden wollte und dabei von einer völlig falschen Bedeutung ausging.

Was ist das Jugendwort des Jahres? Das Jugendwort des Jahres 2022 ist „Smash“.

Seit 2008 wählen jedes Jahr Jugendliche oder junge Erwachsene das Jugendwort des Jahres. Bei dem gewählten Begriff oder Ausdruck soll es sich dabei stets um ein Wort handeln, das in dem Jahr häufig von jungen Menschen genutzt wurde und dessen Sprachgebrauch repräsentiert.

Was bedeutet „Smash“? Der Ausdruck „smash“ wird im Zuge des Fragespiels „Smash or Pass“ verwendet. Das Fragespiel erinnert dabei an das Prinzip von Datingapps wie Tinder oder dem Fragespiel „Hot or Not“.

Der Spielende soll mit den Begriffen „smash“ oder „pass“ signalisieren, ob er die gezeigte Person ansprechend findet oder nicht. Während der Begriff „pass“ (deutsch: Ich passe/ verzichte) das Desinteresse darstellt, veranschaulicht „smash“ das Interesse an der gezeigten Person.

Zu sagen, dass man jemanden „smashen“ würde, sagt dabei aus, dass man mit der Person „etwas anfangen“ oder sexuell interagieren würde.

Journalist nutzt das Jugendwort, ohne zu wissen, was es bedeutet

Wie scheitert der Journalist? Auf Twitter kursiert ein Video, das zwei Journalisten des zum Axel-Springer-Verlages gehörenden Senders „Welt“ zeigt, die über das Jugendwort des Jahres 2022, „smash“, sprechen.

Während der Sender als Definition des Wortes „smash“ die Phrase „Mit jemanden etwas anfangen“ einblendet, geht einer der Journalisten davon aus, „smash“ würde so etwas wie „abhängen“ bedeuten.

Jene Annahme verleitet ihn dazu zu sagen, dass er gerne mit seiner Kollegin „smasht“… während der Arbeitszeit… im Studio. Die angesprochene Kollegin antwortet kurz darauf: „Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll. Smash wird als Verb verwendet und heißt ,jemanden abschleppen‘.“

Der nun in Verlegenheit geratene Journalist bringt anschließend zum Ausdruck, dass er jene Bedeutung nicht meinte und fragt: „Mit jemanden abhängen, sagt man doch da, oder nicht?“, was seine Kollegin mit einem kurzen „Nein.“ beantwortet.

Während die beiden Journalisten noch über die Bedeutung des Wortes und die falsche Interpretation sprechen, blendet der Sender den zweiten Platz des Jugendwortes des Jahres ein: bodenlos.

Hier binden wir euch einen Twitter-Post mit dem Video ein, das die Szene zwischen den beiden Journalisten zeigt:

Wahl zum Jugendwort des Jahres: Von Macher bis bodenlos

Welche Wörter standen noch zur Auswahl? In der Auswahl zum „Jugendwort des Jahres 2022“ standen einige Begriffe, die auch Gamer oder Twitch-Nutzer kennen. Die Top-10, aus der später „smash“ zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, enthielt zudem folgende Begriffe:

Gommemode Unendlich stark, unbesiegbar

SIU(UUU) Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes / Cooles passiert

wild / wyld heftig, krass

Digga / Diggah Kumpel, Freund / Freundin

Macher jemand, der/die Dinge umsetzt, ohne zu zögern

Bodenlos Schlecht, mies, unglaublich

Slay wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht

Sus Suspekt, verdächtig; vom Spiel „Among Us“

Bre / Bro / Bruder Kumpel, Freund / Freundin



