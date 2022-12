Noch bis Ende Januar bekommt ihr zum Kauf der Meta Quest 2 VR-Brille ein Spiel geschenkt: Schlagt euch in Beat Saber mit Lichtschwertern zum Rhythmus bis ans Ziel!

Egal ob euch die Welt von VR schon immer fasziniert hat oder ihr erst kürzlich euer Interesse daran geweckt wurde, jetzt ist die perfekte Zeit, um den Schritt zu wagen und euch euer eigenes VR-Headset zu holen. Nicht nur, weil es ein perfekte Weihnachtsgeschenk für euch oder eure Freunde oder Verwandten sein könnte, sondern auch, weil ihr bei MediaMarkt jetzt Beat Saber gratis zum Meta Quest 2 bekommt.

Meta Quest – endlich auch in Deutschland!

Erst seit kurzem ist das Meta Quest 2 in Deutschland verfügbar, kein Wunder also, dass der Verkauf mit einer tollen Aktion startet. Es handelt sich dabei um ein VR-Headset, für das ihr keine Kabel benötigt. Eine Gefahr beim Spielen ist also bereits beseitigt, jetzt müsst ihr nur noch den Couchtisch aus dem Weg schieben.

Die Bildschirme der Brille haben jeweils 1832 x 1920 Pixel und bis zu 90 Hz Bildwiederholrate. Dazu gibt es 3D-Audio, damit ihr euch auch wirklich wie im Geschehen fühlt. Spiele werden über den Meta Store heruntergeladen – ihr braucht hierfür kein Facebook-Konto, sondern nur einen Meta-Account. Sobald ihr diesen aktiviert habt, bekommt ihr automatisch einen Link, mit dem ihr Beat Saber im Meta Store herunterladen könnt.

Zeige deine Macht mit Beat Saber

Ihr habt mit Sicherheit schon das ein oder andere Video gesehen, in dem jemand mit Lichtschwertern kleine Blöcke niedermäht. Hierbei handelt es sich um das Rythmusspiel Beat Saber, in dem ihr zum Takt von Musik bestimmte Bewegungen ausführen müsst. Das ist nicht nur ein gutes Workout für Körper und Gehirn – es macht auch Riesenspaß!

Holt euch jetzt das Meta Quest 2 mit 128 GB für 449,99€ oder mit 256 GB für 549,99€ und legt sofort los!