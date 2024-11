„Verbieten wir Frauen ab 25 zu heiraten“: Ideen eines Politikers für mehr Babys sind so extrem, dass er sie zurückziehen muss

Wer schlägt sowas vor? Der japanische Konservative Naoki Hyakuta fiel Anfang November 2024 mit radikalen Vorschlägen auf, um die „soziale Struktur“ Japans grundlegend zu verändern. Er wies zwar wiederholt darauf hin, dass das hypothetisch gemeint sei, bekommt aber dennoch starken Gegenwind zu spüren. Denn seine Ideen sind extrem. Hier könnt ihr den Clip im Original mit englischen Untertiteln auf X ansehen.

Anlass für die streitbaren Aussagen waren neue Daten zur Geburtenrate in Japan. Diese liegt nämlich seit Langem bei unter 1,5, was zu einer Überalterung der Gesellschaft führt. 2023 bekam statistisch jede Frau nur noch 1,2 Kinder (via Ärzteblatt).

In Deutschland lag die Rate im Jahr 2023 bei 1,35 (via destatis). Japan zählt neben Ländern wie Taiwan, Hongkong, Südkorea oder Singapur zu den geburtenschwächsten Ländern der Erde. Derzeit liegt der Wert im globalen Durchschnitt bei etwa 2,2.

Extreme Aussagen zu Rechten der Frau

Naoki Hyakuta nennt drei Kernthesen bei einer hypothetischen Antwort des japanischen Staates auf die wenigen, geborenen Kinder:

Frauen dürfen keine Universität mehr besuchen

Frauen älter als 25 ist heiraten verboten

Frauen über 30 wird die Gebärmutter entfernt, wenn sie da noch kein Kind bekommen haben

Maßnahmen solcher Tragweite bräuchte es laut ihm, um die soziale Struktur Japans zu verändern und so den fallenden Geburtenraten gegenzusteuern. Das Ziel dahinter wäre es, den Frauen ein Zeitlimit zu setzen. In den Tagen darauf entschuldigte er sich angesichts harscher Kritik aus allerlei Richtungen und rückte von den Ideen ab, wie zum Beispiel The Japan News, Kyodonews oder independent.co.uk berichten:

„Ich kann nicht leugnen, dass die Ausdrücke zu hart waren. Ich entschuldige mich bei denjenigen, die ich beleidigt habe.“

Es sei als Konzeptkatalog aus der Science-Fiction gemeint gewesen, der keinesfalls umgesetzt werden sollte.

Konservativer mit Vergangenheit

Wer ist Naoki Hyakuta genau? Naoki Hyakuta ist ein Science-Fiction-Schriftsteller und TV-Produzent, der bei der letzten Wahl mit seiner kurz zuvor gegründeten konservativen Party Japans drei von 465 Sitzen im Unterhaus des japanischen Parlaments geholt hat.

Er fiel bereits vor diesem Skandal auf: So hat er beispielsweise in der Vergangenheit nachgewiesene japanische Kriegsverbrechen verleugnet oder er beharrte auf Japans Rolle als Befreier der südostasiatischen Nationen im Zweiten Weltkrieg (via theweek).

