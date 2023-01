Sichert euch im PS-Store 7 Spiele-Highlights der letzten Jahre für PS4 und PS5 günstig

2023 kommt eine ganze Ladung neuer Spiele raus. Das bedeutet, dass ihr die bisherigen Klassiker viel günstiger bekommen könnt!

In den letzten Jahren erschienen massenweise geniale Hits für die PS4 und PS5 im PS Store. Und das aktuelle Jahr scheint ähnlich viele zu bieten. Damit ihr bei dieser ganzen Menge nicht arm werdet, könnt ihr jetzt die Kracher der letzten Jahre günstig nachholen!

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 2. Februar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Spider-Man: Game of the Year Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 28. August 2019 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Spider-Man erlebt ihr, wie das Leben in der Rolle des berühmten Marvel-Superhelden ist. Dabei folgt ihr einer Geschichte, die exklusiv für das Spiel entwickelt wurde, in der ihr aber ebenso gegen bekannte Schurken antretet. Dabei könnt ihr New York City mithilfe eurer Spinnenfähigkeiten erkunden und euch durch die Metropole schwingen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier sind gerade Fans von Superhelden und Action-Adventure-Spielen an der richtigen Adresse. Dank der offenen Spielwelt bietet es zudem auch für Freunde von Sandbox-Spielen einiges an Spaß.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Spider-Man: Game of the Year Edition. bekommt ihr mit einem Rabatt von 60 Prozent für nur 19,99€, anstatt die UVP von 49,99 Euro (UVP) zu zahlen.

Doom Eternal

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 29. Juni 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Doom Eternal zieht ihr als Doom Slayer gegen Dämonen der Hölle in den Kampf, um die Erde vor der Invasion zu retten. Dabei steht vor allem rasante und brutale Action im Vordergrund, bei der ihr eure große Auswahl an Waffen und Fähigkeiten taktisch klug einsetzen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Doom Eternal eignet sich besonders für Fans von Ego-Shootern und schnellen Action-Spielen. Wenn ihr schon den Vorgänger mochtet, dann werdet ihr auch hier Spaß haben. Auch, wenn das Spiel etwas mehr Nachdenken in den Kämpfen erfordert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Doom Eternal spart ihr 75 Prozent und zahlt statt der UVP von 69,99 Euro nur noch 17,49€.

God of War: Digital Deluxe Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? God of War ist ein Action-Adventure-Spiel, das die Geschichte rund um Kriegsgott Kratos weitererzählt. Hier schickt es euch in die nordische Mythologie, wo ihr euch gemeinsam mit Kratos’ Sohn Atreus auf eine Reise begebt, auf der ihr es mit den Sagengestalten der Wikinger zu tun bekommt. Im Zentrum stehen gerade die tiefgründige Geschichte, offene Spielwelt und das neue Kampfsystem.

Für wen lohnt sich das Spiel? God of War eignet sich besonders für Fans von Action-Adventure-Spielen und der nordischen Mythologie. Dank des neuen Kampfsystems und der emotionalen Geschichte um Vater und Sohn ist es zudem etwas für all jene, denen Charakterentwicklung bei einer Geschichte wichtig ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: God of War könnt ihr euch zum halben Preis sichern. Denn ihr bekommt es für nur 14,99€ statt 29,99 Euro (UVP).

Shadow of the Tomb Raider

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Eidos Montreal | Release-Datum: 5. November 2019 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Shadow of the Tomb Raider ist das bisher letzte Spiel der Reboot-Trilogie rund um Grabräuber Lara Croft. Ihr erkundet uralte Tempel, kämpft gegen Feinde und löst Rätsel, während ihr die Geheimnisse einer apokalyptischen Prophezeiung aufdeckt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier steht vor allem die Erkundung der Natur und alter Ruinen im Mittelpunkt. Wenn euch das anspricht und ihr zudem Fan von Action-Adventures seid, dann macht ihr mit Tomb Raider nichts falsch.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Shadow of the Tomb Raider gibt es aktuell gleich 70 Prozent günstiger für nur 11,99€ statt 39,99 Euro (UVP).

Days Gone

Genre: Action-Adventure | Entwickler: SIE Bend Studio | Release-Datum: 26. April 2019 | Spielzeit: 37 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Days Gone übernehmt ihr die Rolle des Biker-Outlaws Deacon St. John, der in einer von Zombies überrannten postapokalyptischen Welt versucht, zu überleben. Es zeichnet sich gerade durch seine dynamische Spielwelt aus, in der sich die Zombiehorden frei bewegen können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit bekommt ihr hier ein recht einzigartiges Zombie-Survival-Spiel, in dem ihr sehr viel mit euren Ressourcen haushalten müsst. Denn im Kampf gegen die Untoten zieht ihr meist den Kürzeren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:Dank einem Rabatt von 60 Prozent bekommt ihr Days Gone derzeit statt für die UVP von 39,99 Euro für nur 15,99€.

Code Vein

Genre: Action-RPG | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 27. September 2019 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Code Vein ist ein Action-RPG, in dem ihr eine Art Vampir spielt und euch wie für ein Soulslike typisch in Kämpfe mit besonders schweren Bossgegnern stürzt. Entsprechend müsst ihr die Kampfmechaniken gut beherrschen, um hier Fortschritte zu erzielen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr schon mit Demon’s Souls und Dark Souls oder Elden Ring eure Freude hattet, dann wird euch auch das Gameplay und die Atmosphäre von Code Vein gefallen. Auch hier müsst ihr aber Frustresistenz mitbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Code Vein zahlt ihr derzeit nur noch 10,49€ statt 69,99 Euro (UVP). Ihr spart hier als 85 Prozent auf den Preis.

Dishonored: Definitive Edition

Genre: Stealth-Action | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 28. August 2015 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dishonored ist ein Stealth-Action-Spiel, in dem ihr als ehemaliger Bodyguard gegen eine Verschwörung in der Stadt Dunwall kämpft. Es setzt dabei vor allem auf ein offenes Game-Design, bei dem ihr die Möglichkeit habt, Missionen auf viele verschiedene Arten und Weisen zu erfüllen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch Freiheit in einem Spiel wichtig ist und ihr gerne rumprobiert, wie ihr ein Ziel am besten erreicht, dann ist Dishonored eines der besten Spiele überhaupt für euch! Denn es schlägt in dieselbe Kerbe wie auch deus Ex oder Death Loop.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dishonored: Definitive Edition könnt ihr statt für 19,99 Euro (UVP) dank einem Rabatt von 70 Prozent für nur 5,99€ nachholen!

Mehr spannende Playstation-Spiele auf dem Weg

Erst jüngst kündigte der Entwickler Bungie an, dass er gemeinsam mit Sony an einer Reihe von Projekten arbeitet. Die nächsten Top-Hits für die Konsole sind damit also schon so gut wie gesichert! Und auch die, werdet ihr natürlich früher oder später günstig in einem Deal bekommen.