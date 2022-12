Der PS Store senkt die Preise zum Jahresende für 7 der größten Hits auf der PS4 und PS5

Das Jahresende nähert sich langsam und passend dazu könnt ihr euch im PS Store noch einmal kräftig mit echt starken Hits abdecken, die für die PS4 und PS5 erschienen sind!

Gleich sieben echte Kracher der letzten fünf Jahre sind in den Jahresend-Angeboten im PSN gesenkt! Damit bekommt ihr genug günstige und qualitativ hochwertige Spielzeit, um noch einmal die Zeit bis Weihnachten zu überbrücken!

Günstige Top-HIts im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 22. Dezember, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Spyro: Reignited Trilogie

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: Toys for Bob | Release-Datum: 8. März 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit der Spyro: Reignited Trilogie bekommt ihr die Remakes der ersten drei Spyro-Teile in einem Paket. Hier spielt ihr den titelgebenden lila Drachen Spyro, der den Frieden in seiner Welt wiederherstellen will. Im Vergleich zu den Originalen bekommt ihr hier nicht nur wesentlich bessere Grafik, sondern auch spielerische Verbesserungen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spyro eignet sich aber nicht nur für Fans der Serie. Auch Neueinsteiger kommen hier auf ihre Kosten. Wenn ihr Jump-and-Runs liebt und zudem schon immer Mal als Drache spielen wolltet, ist es auf jeden Fall einen Blick wert!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet die Spyro-Trilogie 39,99 Euro mit der UVP. Auf die spart ihr derzeit jedoch gleich 65 Prozent und müsst nur noch 13,99€ hinlegen.

Kena: Bridge of Spirits

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ember Lab | Release-Datum: 21. September 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Kena: Bridge of Spirits begebt ihr euch mit dem titelgebenden Helden auf eine Reise, um den Seelen der Verstorbenen dabei zu helfen, ins Jenseits zu gelangen. Ihr werdet jedoch auch auf korrupte Geister treffen, die euch davon abhalten wollen. Entsprechend müsst ihr euch eure Kampffertigkeiten unter Beweis stellen und zudem diverse Puzzle lösen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer ein eher klassisches Action-Adventure sucht, findet hier eine gute Mischung aus Kämpfen und Puzzeln kombiniert mit einer interessanten Geschichte und einer sehr hübschen Grafik.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Digital Deluxe Edition von Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent im Vergleich zur UVP von 24,99 Euro. Der Preis reduziert sich hier auf 49,99€.

Metal Gear Solid 5

Genre: Schleichspiel | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 13. Oktober 2016 | Spielzeit: 77 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metal Gear Solid 5 füllt die Lücke zwischen der Prequel-Reihe rund um Naked Snake und den modernen Titel, in denen Solid Snake im Fokus steht. Hier erledigt ihr eine ganze Reihe verdeckte Einsätze in gleich zwei offenen Welten und baut eine Private Military Company auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Fans von Schleichspielen kommen um Metal Gear Solid nicht herum. Da ihr die meisten Einsätze aber auch mit umfangreichem Waffeneinsatz lösen könnt, sollten auch reine Action- und Militär-Fans einen Blick wagen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für Metal Gear Solid 5 in der Definitive Edition nur noch 3,99€ und damit 80 Prozent weniger als die UVP von 19,99 Euro.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 3. Oktober 2017 | Spielzeit: 34 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist ein häufig übersehener Geheimtipp unter den Action-Rollenspielen. Hier verschlägt es euch in eine offene Welt, die sich vor allem durch die darin stattfindenden Kämpfe gegen gewaltige Gegner wie Zyklopen und Drachen auszeichnet, auf denen ihr gar rumklettern könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Action-Rollenspiele, offene Welten oder einfach nur imposant inszenierte Kämpfe mögt, solltet ihr euch das Spiel definitiv ansehen. Durch sein interessantes Klassensystem gibt es zudem eine Spielweise für so gut wie jeden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon’s Dogma: Dark Arisen kostet mit der UVP üblicherweise 24,99 Euro. Auf den Preis spart ihr aktuell gleich 80 Prozent und müsst nur noch 4,99€ hinlegen.

Mittelerde: Mordors Schatten

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Monolith Software | Release-Datum: 18. Oktober 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Mittelerde: Mordors Schatten lernt ihr einen neuen Abschnitt der Geschichte von Herr der Ringe kennen. Hier zieht ihr als Talion los, der von Celebrimbor, dem Ringschmied, am Leben gehalten wird und rekrutiert im Kampf gegen Mordor eine Ork-Armee.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mordors Schatten zeichnet sich vor allem durch sein spannendes Nemesis-System aus, mit dem es euren ganz persönlichen Gegenspieler generiert. Gleichzeitig sollten Action-Fans unbedingt zugreifen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Mittelerde: Mordors Schatten beträgt 19,99 Euro. Allerdings bekommt ihr es derzeit 55 Prozent günstiger. Damit beträgt der Preis nur noch 8,99€.

Control: Ultimate Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Remedy Entertainment | Release-Datum: 10. September 2020 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Control stammt von denselben Machern wie Max Payne und Alan Wake. In dem Third-Person-Shooter untersucht ihr auf der Suche nach eurem Bruder ein mysteriöses Bürogebäude, in dem so gut wie nichts mit rechten Dingen zugeht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Obwohl Control viel aus seiner Atmosphäre zieht, ist es vor allem etwas für Shooter-Freunde. Denn die Ballereien stehen hier klar im Mittelpunkt. Und sind dank verschiedener Waffen und Psycho-Kräfte auch sehr spannend und abwechslungsreich.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP der Ultimate Edition von Control beträgt 39,99 Euro. Auf die spart ihr derzeit 70 Prozent. Damit reduziert sich der Preis auf 11,99€.

Ace Attorney: Turnabout Collection

Genre: Visual Novel | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 27. Juli 2021 | Spielzeit: 137 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ace Attorney ist eine Visual Novel, in der ihr zum Anwalt werdet und mysteriöse Fälle löst. Dafür untersucht ihr Tatorte, sprecht mit Zeugen und verteidigt schließlich euren Mandanten vor Gericht, indem ihr Beweise vorlegt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade The Great Ace Attorney Chronicles erzählt eine extrem spannende Geschichte, die ihresgleichen sucht. Aber auch die im Bundle enthaltene Hauptreihe muss sich nicht verstecken, auch wenn sie etwas humoristischer aufgebaut ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die große Ace-Attorney-Sammlung kostet derzeit nur noch 34,79€ statt der UVP von 59,99 Euro. Damit spart ihr beim Kauf 42 Prozent.

Das bringt PS Plus

Mittlerweile sind auch die Spiele bekannt, die ihr im Dezember bei PS PLus bekommen könnt. Welche das sind, ab wann ihr sie spielen könnt und was sie bieten, erfahrt ihr in unserer Vorstellung.