Bei Mediamarkt.de gibt es aktuell diverse Artikel günstiger, darunter das Apple iPhone XR und eine externe Festplatte mit 10 TByte von Western Digital.

Apple iPhone XR

Neben dem XS und der größeren Max-Version gehört das iPhone XR zu Apples Smartphone-Topmodellen von Ende 2018, bietet aber auch heute noch eine potente Ausstattung in Verbindung mit dem gewohnt langen Software-Support.

Das steckt drinnen:

Apples A12 Bionic-Chip für ausreichend Rechenleistung mit acht CPU-Kernen und bis zu 2,49 GH Takt nebst 4 GByte Arbeitsspeicher

ein 6,1-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.792 x 828 Bildpunkten

eine 12-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator

64 GByte Festspeicher, der sich allerdings nicht erweitern lässt

ein per Qi-Standard drahtlos aufladbarer Akku

IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub

Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Schnittstellen: Apple Lightning, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0, NFC

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Auf Mediamarkt.de wird das iPhone XR mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance, Kamera und Wertigkeit, während ab und an der Preis moniert wird

Im Test: Chip.de hat dem Modell die Note 1,5 mit dem Prädikat „Sehr Gut“ vergeben und urteilt im Fazit wie folgt:

Im Test schneidet das iPhone XR exzellent ab: Aufgrund seiner super Akkulaufzeit lässt es im Gesamtranking sogar seine teureren Geschwistermodelle hinter sich. Die Performance ist klasse, auch die Fotoqualität ist sehr gut und kann trotz Single-Linse mit den iPhone-XS-Versionen mithalten. Lediglich das Display ist etwas schwächer, denn Apple verbaut im XR kein OLED-Display, sondern ein IPS-LCD-Panel mit einer geringeren Auflösung. Zudem fallen die Displayränder deutlich breiter aus als bei den Top-Modellen. Wen das nicht stört, der bekommt mit dem iPhone XR ein starkes Leistungspaket.

Pro Herausragende Performance

Sehr gute Fotoqualität

Top Verarbeitung, sechs verschiedene Farben

Exzellente Akkulaufzeit Contra Etwas zu geringe Display-Auflösung

Breite Displayränder

Kein 3,5mm-Klinkenanschluss (und kein Lightning-Klinke-Adapter)

Lange Ladezeit

Ersparnis: Mediamarkt.de hat das iPhone XR aktuell versandkostenfrei für 579 Euro statt 689,99 Euro im Angebot, wobei auch Amazon.de gleichgezogen hat. Ansonsten ist es im Preisvergleich bei Geizhals.de erst ab 629 Euro gelistet.

WD Elements 10 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großem 10 TByte-Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Massenspeichererweiterung oder Backup-Platte gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist das Modell bereits Windows-kompatibel, für Macs muss die Festplatte erst noch formatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

Das sagen Nutzer: Mit 5 von 5 Sternen wird die WD Elements 10 TB auf Mediamarkt.de durchweg positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Moniert wird lediglich in einem Fall der Geruch der Verkaufsverpackung à la Chemie.

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet die WD Elements 10 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 179 Euro statt für 219,99 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten erst ab 195,41 Euro gelistet, allerdings hat auch Amazon mit dem Angebot gleichgezogen.

