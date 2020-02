Ihr könnt das Huawei MateBook D 14 und das D 15 nun vorbestellen. Ihr erhaltet dabei die Freebuds 3 kostenlos zum Notebook dazu.

Am 2. März erscheinen das Huawei MateBoook D 14 und das MateBook D 15. Ab sofort könnt ihr diese bei Händlern wie Amazon und OTTO vorbestellen. Die beiden Business-Notebooks unterscheiden sich leicht in ihrer Ausstattung. Huawei macht mit den beiden dem Apple MacBook Konkurrenz.

Aktuelle Aktion: Beim Kauf des Huawei MateBook D 14 und des D 15 erhaltet ihr jeweils die Freebuds 3 kostenlos dazu. Dafür müsst ihr euch nur auf der offiziellen Seite registrieren und eure Seriennummer, sowie den Kaufbeleg angeben.

Das steckt im Huawei MateBook D 14 und D 15

Das unterscheidet die MateBooks: Allen voran hat das Huawei MateBook D 15 ein 15 Zoll und das D 14 ein 14 Zoll Display. Der zweite Unterschied liegt in der Größe der verbauten SSD. Diese ist beim D 15 mit 256 GB nur halb so groß wie beim D 14 mit 512 GB.

Ansonsten bieten die beiden diese Hardware:

CPU: AMD Ryzen 5 3500 U

RAM: 8 GB DDR4

Grafik: Radeon Vega 8

Auflösung: Full-HD

Speicherplatz: 512 GB (D 14) / 256 GB (D 15)

Betriebssystem: Windows 10 Home

Besondere Merkmale der MateBooks: Die Huawei MateBooks D 14 und D 15 verfügen beide über einen Fingerabdrucksensor. Außerdem ist die Kamera versteckbar und Huawei verspricht, dass die MateBooks auch unter Last leise sind.

Des Weiteren gibt es eine Multi-Screen-Funktion. So könnt ihr mit einem einfach Klick euer Smartphone und das MateBook in ein Gerät verwandeln. Der Bildschirm eures Handys wird auf dem Laptop angezeigt und ihr könnt Dateien per Drag & Drop übertragen. Diese Funktion können Huawei- und Honor-Handys mit EMUI 10 oder höher nutzen.

Hier Huawei MateBook D 14 und D 15 vorbestellen

Huawei MateBook D 14 und D 15 kaufen: Zur Wahl stehen euch die üblichen Händler. Bei allen kosten die MateBooks gleich viel und ihr könnt von der Freebuds-Aktion profitieren.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.