Horizon Forbidden West für PS5: Jetzt vor Burning Shores Release im Angebot auf Amazon kaufen

Aloys Abenteuer im Verbotenen Westen geht weiter. Der DLC Burning Shores erscheint im kommenden April nur für die PS5-Version. Das Basisspiel bekommt ihr jetzt zum Angebotspreis auf Amazon. Der ideale Zeitpunkt, den Titel nachzuholen und mit dem DLC fortzuführen.

Als Horizon Forbidden West im vergangenen Frühjar erschien war die PlayStation 5 noch weitestgehend Mangelware. Sobald ein Drop bei einem Händler stattfand, musste man sich gegen Bots und Scalper ein Wettrennen liefern, um eine der begehrten Konsolen kaufen zu können. Ein Jahr später ist die PS5-Verfügbarkeit deutlich besser und ihr könnt Aloys Abenteuer endlich auf der neuen Konsole fortführen. Denn der DLC erscheint nur für die neue Generation.

Wer noch nicht in den Genuss von Horizon Forbidden West gekommen ist, für den ist jetzt der ideale Zeitpunkt sich das Spiel zu kaufen. Die PS5-Version gibt es jetzt auf Amazon im Angebot. Dort bekommt ihr einen Rabatt von 28% und zahlt statt 79,99€ nur noch 57,95 Euro.

So gut ist Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Ihr begleitet erneut die junge Jägerin Aloy, die sich auf eine gefährliche Reise in den verbotenen Westen der ehemaligen USA begibt. Dort muss sie eine mysteriöse Seuche bekämpfen, die das Leben auf der Erde bedroht. Dabei trifft sie auf alte Bekannte wie Varl und Erend, aber auch auf neue Verbündete und Feinde. Die Welt von Horizon Forbidden West ist noch größer und vielfältiger als im ersten Teil und bietet euch zahlreiche Orte zum Erkunden, wie die Ruinen von San Francisco oder den Yosemite-Nationalpark.

Das Gameplay von Horizon Forbidden West ist im Kern ähnlich wie im Vorgänger: Ihr kämpft mit Pfeil und Bogen, Speeren und anderen Waffen gegen faszinierende Maschinenwesen, die mal an Tiere, mal an Dinosaurier erinnern. Dabei müsst ihr ihre Schwachstellen ausnutzen und ihre Teile abtrennen oder übernehmen. Das Kampfsystem ist sehr dynamisch und fordernd und bietet euch viele taktische Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Fallen stellen, eure Umgebung nutzen oder euch mit eurem Gleiter aus der Gefahrenzone bringen.

Neben den Kämpfen gibt es auch viel zu entdecken: Ihr könnt Nebenmissionen annehmen, Ressourcen sammeln oder Geheimnisse aufdecken. Das Spiel belohnt eure Neugier mit interessanten Geschichten, Charakteren und Belohnungen. Außerdem könnt ihr nun auch Siedlungen besuchen, in denen ihr mit anderen Menschen interagieren oder handeln könnt.

Horizon Forbidden West ist ein grafisches Meisterwerk: Die Landschaften sind atemberaubend schön gestaltet, die Maschinen sind detailreich animiert und die Lichteffekte sind beeindruckend. Die PS5-Version bietet euch zwei Grafikmodi zur Auswahl: einen mit 4K-Auflösung und 30fps oder einen mit 60fps.

Zusammenfassend ist Horizon Forbidden West ein großartiges Spiel, das mit seiner Welt und seinem Gameplay begeistert. Die Geschichte ist spannend und führt euch durch eine faszinierende Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Die verschiedenen Waffen und Fähigkeiten bieten viel taktische Tiefe und die Grafik und Technik sind beeindruckend. Das Spiel ist definitiv ein Must-Play für Fans des Genres und für alle, die das Vorgängerspiel genossen haben.

Diesen Amazon-Deal solltet ihr euch also besser nicht entgehen lassen. Bis zum Release des DLC Burning Shores am 19. April habt ihr auch noch ausreichend Zeit euch in der postapokalyptischen Welt einzuleben und euch für das kommende Abenteuer vorzubereiten.

