Was haben ein Formel 1 Auto und Surfshark gemeinsam? Sie sind extrem schnell, aber anders als die rasanten Boliden ist das VPN obendrein noch verdammt sicher.

Als ich gestern Abend eine entspannte Runde ARAM in League of Legends gespielt habe, hat einer meiner Teammates sich über einen schlechten Ping beschwert. Seine Internetverbindung ist eigentlich schnell, was war also sein Problem? Sein Internet-Anbieter hat die Geschwindigkeit gedrosselt! Ein VPN hätte da Abhilfe schaffen können:

Schnelleres Internet durch VPN? Ja, das geht!

Beim Online-Zocken hängt der Ping bei weitem nicht immer von der eigenen Internet-Geschwindigkeit ab. Man ist auch immer davon abhängig, über welchen Weg das jeweilige Spiel das Signal sendet. Vor allem in Spielen wie LoL, Valorant oder auch Counter Strike 2 kann ein hoher Ping das komplette Match zerstören!

Mit einem VPN könnt ihr bestimmen, über welche Route euer Signal gesendet wird – so könnt ihr verhindern, dass das Signal erst mal über einen brasilianischen Server wandert, bevor es dort ankommt, wo es soll. Eine Garantie auf einen besseren Ping gibt es hier allerdings nicht, vor allem, wenn das Spiel bereits eine optimierte Route eingebaut hat.

Die Extraportion Sicherheit durch Surfshark

Es passiert zwar selten, dass jemand in einer Internet-Lobby eure IP-Adresse ausliest um euch zu schaden, die Möglichkeit besteht aber allemal. Vor allem auf einer größeren LAN-Party, Internet Cafés oder generell öffentlich zugänglichen Internet-Zugängen solltet ihr nicht ungeschützt sein.

Ebenfalls wichtig: Sobald es ein Datenleck gibt, bekommt ihr eine Nachricht von Surfshark. Somit könnt ihr umgehend euren Account Steam, Epic, Sony und so weiter schützen, indem ihr umgehend euer Passwort ändert. Ihr wollt ja nicht, dass eine fremde Person euren Pile Shame sieht, oder? Dieses Feature trägt den Namen “Surfshark Alert” und ist Teil des in diesem Artikel verlinkten Surfshark One Pakets.

Wenn ihr es noch eine Ecke günstiger haben wollt, könnt ihr auch das Surfshark Starter Paket holen. Für den geringeren Preis müsst ihr allerdings auch auf den Surfshark Alert, den Antivirus und das Search Feature verzichten. Wollt ihr die volle Ladung Sicherheit, ist das Surfshark One+ das richtige Paket für euch. Hier bekommt ihr neben den Vorteilen von Surfshark One auch noch den Incogni-Dienst, der eure Daten auch aus Unternehmensdatenbanken und Suchmaschinen löschen kann