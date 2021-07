High-End-Tastatur für Spieler zum Bestpreis und mehr günstig bei Saturn

“[…] Eine bessere Tastatur ist uns selten untergekommen. Haptik, Ausstattung, Technik – all das lässt kaum Wünsche offen. Gefertigt ist das Gerät aus Aluminium, die magnetische, abnehmbare Handauflage aus angenehmem Hartplastik. Eigenwillig ist der Look der Tasten, aber er hat uns sehr gefallen […] Die Switches selbst sind eine Eigententwicklung, taktil, aber ohne Klickeffekt und laut Aussage des Herstellers mit 30% erhöhter Geschwindigkeit […]”

So gut ist der Preis: Die in der Oberklasse der Gaming-Tastaturen angesiedelte ROCCAT Vulcan 121 AIMO kostet bei Saturn.de derzeit nur 115 Euro ohne Versandkosten, anstatt 131,99 Euro.

