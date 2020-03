Saturn hat aktuell zahlreiche reduzierte Angebote, darunter unter eine gute Logitech-Maus und ein starkes Asus-Notebook für Spieler.

Das bietet die Maus: Der optische Hero 16K-Sensor der letzten Sommer erschienenen Logitech G903 Hero Lightspeed verfügt über eine hohe Auflösung von 16.000 dpi, die schrittweise reduziert werden kann, ebenso wie die Abtastrate von 1.000 Hz.

Insgesamt stehen neun Tasten mit langlebigen Omron-Schaltern nebst 4-Wege-Scrollrad zur Verfügung, die sich per Software anpassen und auch via Onboard-Speicher dauerhaft festhalten lassen.

Ebenfalls mit an Bord ist eine anpassbare RGB-Beleuchtung des Logos, ebenso wie ein Gewichtsmagazin. Das Modell setzt auf ein beidhändiges Design und kann bei Bedarf auch mit Kabel betrieben werden. Zudem sind die Daumentasten wechselbar.

Das sagen Nutzer: Die Maus wird auf Saturn.de mit 5 von 5 Sternen in einer Rezension durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden Handling, Gewicht, Optik und Funktionalität, während einzig der Preis als möglcher Kritikpunkt genannt wird.

Im Test: Die Webseite Hardcoregamer.com hat die Maus auf den Prüfstand gestellt und abseits vom sonst etwas hohen Preis sowie dem ebenfalls kostenintensiven Zubehör (separates Induktions-Mauspad) durchweg gelobt:

Erstklassige Gaming-Peripheriegeräte kommen auch zu einem entsprechenden Preis, aber das Preisschild der Logitech G903 LIGHTSPEED HERO erscheint für die verbaute Technologie fair. Die Maus ist im Einzelhandel für 149,99 Dollar erhältlich, aber es kann etwas teuer werden, wenn man das Beste aus der Maus herausholen will. Wenn Spieler das POWERPLAY-Mousepad dazu haben möchten, erhöht sich der Preis um weitere 100 Dollar. Es erweist sich jedoch als schwierig, zu etwas anderem zurückzukehren, wenn die Spieler erst einmal das Mauspad verwenden.

Was die G903 betrifft, so ist diese neuere Version mit dem HERO-Sensor technisch unantastbar. Wenn Spieler in die Maus investieren, haben sie ein Produkt, das nicht nur lange hält, sondern auch so aussieht. Die Benutzerfreundlichkeit, die Batterielebensdauer, die benutzerdefinierte Anpassung und die ausgezeichnete Präzision machen die Logitech G903 LIGHTSPEED HERO schwer anfechtbar.