Handyvertrag mit unbegrenztem LTE Datenvolumen für nur 29,99 Euro!

Bei Freenet bekommt ihr gerade einen Handyvertrag mit unbegrenztem LTE Datenvolumen um 50% reduziert! Der Vertrag ist außerdem monatlich kündbar, sodass ihr die komplette Freiheit genießen könnt.

Keine lästigen Gedanken mehr über das restliche Datenvolumen machen. Keinen Termin im Kopf behalten, damit sich der Handyvertrag nicht automatisch verlängert. Trotzdem Highspeed Internet im stabilen Netz. Klingt gut? Dann ist der o2 Free Unlimited Max Vertrag genau das Richtige für euch!

Handyvertrag mit unbegrenztem LTE Datenvolumen: maximale Freiheit

Smartphones sind für unseren Alltag unverzichtbar. Sie erleichtern uns unsere Arbeit, vernetzen uns mit Freunden und Verwandten, sind Informationsquelle und Unterhaltungsgarant in einem. Dennoch nutzen wir sie, je nachdem, wo wir uns befinden, häufig unterschiedlich. Im heimischen WLAN surft es sich doch deutlich entspannter als unterwegs. Schuld daran: Das verfügbare Datenvolumen, das zum Ende des Monats immer weniger und weniger wird.

Wer es aufbraucht hat nur zwei Optionen: draufzahlen oder bei gedrosselter Geschwindigkeit auf Videos und Bilder nahezu zu verzichten und mit ewigen Ladezeiten zu kämpfen. Ein Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen schafft hier Abhilfe. Damit könnt ihr euer Smartphone immer und überall so verwenden, als wärt ihr zuhause. Streamt Filme und Musik, wenn es mal wieder länger dauert und führt Videotelefonate, wann immer ihr wollt.

Eure Ersparnis im Vergleich

Für die Rechnung haben wir den selben Tarif über 24 Monate direkt bei o2 als Vergleich genommen:

– 30 Euro durch den verringerten Anschlusspreis (9,99 Euro statt 39,99)

– 30 Euro pro Monat durch das Angebot

Gerechnet auf zwei Jahre ergibt sich dadurch eine Ersparnis von insgesamt 750 Euro im Vergleich zum Normalpreis!

o2 Free Unlimited Max: Highspeed ohne Einschränkungen

Handyverträge mit unbegrenztem Datenvolumen gibt es viele, meistens müsst ihr dafür aber einen unangenehmen Deal eingehen. So bekommt ihr aktuell unbegrenztes Datenvolumen schon ab 15,99 Euro, surft dafür allerdings nur bei maximal 2,0 MBit/s. Ihr könnt zwar surfen soviel ihr wollt, tut dies aber mit dauerhaft gedrosselter Geschwindigkeit.

Der o2 Free Unlimited Max Tarif ist der größte, den o2 im Angebot hat. Hier surft ihr mit bis zu 225 MBit/s zu jeder Zeit rasend schnell. o2 nutzt übrigens das Telefonica Netz, welches sehr flott und vor allem stabil ist. Natürlich gehört auch eine SmS- und Telefonie Flat in alle deutschen Netze zum Paket. Auch bei Telefonaten braucht ihr also nicht mehr auf die Uhr zu schauen.

Eine Ausnahme ist außerdem die Möglichkeit, den Vertrag monatlich zu kündigen. Ihr seid also nicht an eine Laufzeit gebunden, sondern könnt euch jederzeit für einen neuen Handyvertrag entscheiden. Zu guter Letzt senkt Freenet für dieses Angebot auch die Anschlussgebühr von vorher 39,99 Euro auf günstige 9,99 Euro. Eurer Freiheit steht also nichts mehr im Weg!

