Nachdem MediaMarkt kürzlich bereits die 65 Zoll-Variante des KD-XF9005 günstig im Angebot hatte, gibt es nun aktuell die 55 Zoll-Version des beliebten Sony-Fernsehers zum Bestpreis bei Saturn.

Das bietet das Modell: Der Sony KD-55XF9005 verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (​140 Zentimeter), wobei das LCD-Panel mit starker LED-Hintergrundbeleuchtung (Direct-lit, Full Array Local Dimming) eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Weitere Features:

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen in über 800 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem die gute Bildqualität gelobt wird. Moniert wird derweil teilweise eine etwas träge Bedienbarkeit.

Im Test: Computerbild.de hat die Testnote 2,2 mit dem Prädikat „Gut“ vergeben und urteilt wie folgt:

Der Sony XF9005 ist der Strahlemann in seiner Preisklasse. Er zeigt Fernsehbilder sehr hell und brillant, gleichzeitig sind Farben sehr natürlich. Nur in dunklen Räumen fällt auf, dass der Sony tiefschwarze Bildteile etwas hell darstellt und helle Spitzlichter mit Lichthöfen umgibt. Für lichtdurchflutete Räume und Fußball-Nachmittage gibt es aber kaum bessere Fernseher. An die Bedienung muss man sich jedoch gewöhnen. Die umfangreiche App-Auswahl und die gute Aussttattung mit Aufnahmefunktion trösten über diese Schwäche hinweg.