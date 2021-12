Guter Gaming-Monitor von Acer jetzt zum Tiefstpreis bei Cyberport.de

Die Farbdarstellung ist kräftig, die Leuchtkraft auf hohem Niveau. HDR-Darstellung wird theoretisch unterstützt, aber nur in Form der niedrigsten Stufe DisplayHDR 400, die lange nicht an die HDR-Qualität von Fernsehern heranreicht. Löblich: Der Standfuß erlaubt eine Verstellung von Höhe, Neigung und Drehwinkel.

Acer bietet den 27-Zöller für günstige 250 Euro an und will vor allem anspruchsvolle Gamer für sich gewinnen. Jene Zielgruppe wird durch das schnell schaltende Panel mit 144 Hz Bildwiederholrate erfolgreich gelockt.

