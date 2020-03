Amazon hat aktuell einen gut bewerteten Laptop für Spieler mit GeForce GTX 1660 Ti, Sechskern-CPU und 144 Hz-Display um 100 Euro vergünstigt.

Was bietet das Modell? Der Acer Nitro 5 in der hiesiegen Ausstattungsvariante NH.Q5BEV.01A bietet genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

Einzig dem Grafikspeicher kann bei besonders anspruchsvollen Texturen die Puste ausgehen, was aber eher die Ausnahme denn die Regel ist.

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und flotten 120 Hz Bildwiederholfrequenz

eine Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit 6 GByte GDDR5-RAM

ein Intel Core i7-9750H mit sechs CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 Threads)

16 Gigabyte DDR4-RAM

eine schnelle PCIe-SSD mit 1 TByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit.

eine Tastatur mit Nummernblock, die zwar ohne Beleuchtung daherkommt, aber rote Buchstaben und Ränder an den Tastenkappen bietet

ein Akku mit 55 Wattstunden und bis zu 7 Stunden Laufzeit (getestet mit MobileMark 2014)

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x HDMI, 1x USB-C 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Gb LAN, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, Bluetooth 5.0 und ein SD-Kartenleser

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Während sich für das Modell im Netz keine Tests der Fachpresse finden, wird der Laptop auf Amazon.de mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen in über 90 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem die gute Performance und das Gesamtpaket, während vereinzelt die Lautstärke unter Vollast und das bei IPS-Panels oftmals vorkommende Backlight-Bleeding moniert werden.

Der Laptop hat auch die „Amazon’s Choice“-Auszeichnung für sehr gut bewertete Produkte zu einem attraktiven Preis.

Ersparnis: Amazon.de bietet das Modell versandkostenfrei für derzeit 1.299 Euro statt für 1.399 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist es ansonsten derzeit nur bei einem weiteren Händler gelistet und zwar für 1.379 Euro. Auch vergleichbar ausgestattete Laptops starten derzeit erst ab rund 1.343 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Darüber hinaus sind aber auch noch zahlreiche weitere Artikel aktuell bei Amazon.de reduziert, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Shop finden:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.