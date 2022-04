Guter Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060 jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Mit dem Nitro 5 AN515 hat Notebooksbilliger.de aktuell einen gut bewerteten Gaming-Laptop besonders günstig im Angebot.

So gut ist der Preis: Den Acer Nitro 5 in der Ausstattungsvariante AN515-55-521N gibt es bei Notebooksbilliger.de aktuell für nur 898,97 Euro statt 1.099 Euro als Streichpreis. Hinzu kommen 7,99 Euro Versandkosten, sofern keine Abholung in einem der Ladengeschäfte möglich ist.

Laut Preisvergleich handelt es sich dabei um den bisher günstigsten Preis für das Modell überhaupt, während andere Händler derzeit günstigstenfalls ab 963,99 Euro starten.

Darüber hinaus handelt es sich auch um den aktuell am günstigsten gelisteten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060, sofern man nicht auf ein vorinstalliertes Windows verzichten möchte.

Das bietet das Modell

Acers Nitro 5 in der Ausstattungsvariante AN515-55-521N verfügt neben der für aktuelle Spiele in Full HD ausreichend schnellen Nvidia GeForce RTX 3060 mit 95-Watt-Drosselung über einen leicht betagten, aber dennoch ausreichend performanten Intel Core i5-10300H mit vier CPU-Kernen und acht Threads, gepaart mit 16 GByte RAM.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 40 Zentimeter) mit mattem IPS-Panel in Full-HD-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz sowie eine schnelle PCIe-SSD mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 11.

Acer Nitro 5 AN515-55-521N zum Tiefstpreis bei Notebooksbilliger.de

Display 15,6 Zoll, 1.920 x 1.080, 141ppi, 144 Hz, non-glare, IPS CPU Intel Core i5-10300H, 4C/8T, 2,5 – 4,5 GHz, 8 MB + 1 MB Cache, 45 W TDP, Codename „Comet Lake-H“ (Comet Lake, 14 nm++) RAM 16 GB DDR4 (2 x 8GB Module, 2 Slots, max. 32GB) SSD 512 GB M.2 PCIe HDD N/​A Grafik Nvidia GeForce RTX 3060 – 6 GB GDDR6 – Mobile, 30 SM/ 3840SP, Codename „GA106“ (Ampere, 8 nm), 1.425 MHz Boost, 95 W Max GPU Power Betriebssystem Windows 11 Home Eingabe Tastatur mit DE-Layout (RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.1, 3 x USB-A 3.0, 1 x Gb LAN (Killer E2600), 1 x Klinke, 1 x Hohlbuchse (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax), Bluetooth 5.0 Webcam 0,9 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1 x Akku (fest verbaut), bis zu 9 Std. Laufzeit Netzteil 1 x Hohlstecker (180 W) Gewicht 2,3 kg Abmessungen (BxTxH) 363,4 x 255 x 23,9 mm Farbe schwarz Herstellergarantie zwei Jahre (Pickup & Return)

Test und Rezensionen

Im Test: Notebookcheck.com hat mit dem Nitro 5 AN515-55-57GF eine auf dem Papier gleich ausgestattete Variante aus der Modellreihe getestet und ist mit einer Wertung von 81 Prozent („Gut“) zu folgender Einschätzung gekommen:

Acer möchte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen, indem sie die mobile GeForce RTX 3060 beim Nitro 5 ins Rampenlicht stellen. Zum richtigen Preis ist das Nitro 5 ein klasse Gaming-Laptop ohne gravierende Schwächen. Notebookcheck.com

Pro starke Gaming-Leistung

144-Hz-Display

gute Wartungsmöglichkeiten

preiswert Contra Preis merkt man der Tastatur an

geringe Akkukapazität

Derweil hat Chip.de mit dem Nitro 5 AN515-55-521K ebenfalls eine vom Datenblatt her ausstattungsgleiche Variante mit der Note 2,2 („Gut“) bewertet:

Das Acer Nitro 5 AN515-55-521K zeigt im Test, dass ein gutes Gaming-Notebook nicht teuer sein muss. Dabei konzentriert sich das Gerät auf eine großartige Leistung und gute Eingabegeräte. Etwas zurückstecken müssen das Display und die Akkulaufzeiten. Bei der Ausstattung zeigt das Gerät zweierlei Gesichter. Es bietet ein großzügiges Angebot an Schnittstellen, aber für ein Gaming-Notebook nur eine sehr kleine 512 GByte große SSD. Fairerweise liegt im Lieferumfang aber gleich das Einbaukit für eine zusätzliche Festplatte bei. Chip.de

Pro Klasse Leistung

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute USB-Anschlussvielfalt

Sehr gute Eingabegeräte Contra Kurze Akkulaufzeiten

Farbarmes Display

Teils nerviger Lüfter

Nutzerbewertungen: Auf Notebooksbilliger.de gibt es durchschnittlich 3,5 von 5 Sternen in sieben Rezensionen. Dabei werden allerdings auch andere Ausstattungsvarianten mit einbezogen.

Gelobt werden hier für andere Modelle der Reihe Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während vereinzelt die Soundqualität der Lautsprecher und Nachziehen beim Display moniert werden.

