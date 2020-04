Dank Ostern laufen die allwöchentlichen „Weekend Deals“ bei Saturn.de bereits ab Karfreitag, unter anderem mit einem lohnenden Custom-Modell der Geforce GTX 1660 Ti von Zotac und der beliebten Crucial BX500-SSD mit 2 TByte.

Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP

Das bietet die Grafikkarte: Die im vergangenen Jahr erschienene GeForce GTX 1660 Ti ist das Nachfolgemodell der GTX 1060 und kann als abgespeckte Version der RTX 2060 angesehen werden.

Der große Unterschied liegt hier im Verzicht auf dedizierte Raytracing-Rechenwerke für besondere Beleuchtungseffekte in ausgewählten Spielen, wobei ansonsten aber dennoch vergleichbare Bildraten erreicht werden und auch die GTX 1070 aus der Vorängergeneration hinten ansteht.

Dadurch bietet sie genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD-Auflösung und teils auch WQHD, sofern in besonders anspruchsvollen Titeln nicht der etwas knappe Grafikspeicher ausgeht.

Gegenüber dem Referenzdesign von Nvidia arbeitet die relativ kompakte Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP mit leicht höherem Boost-Takt und verspricht unter anderem dank Dual-Lüfter-Design ein gutes Kühlkonzept.

Technische Eckdaten:

Chip: TU116-400-A1 „Turing“ (Shader/TMUs/ROPs: 1.536/​96/​48)

Chiptakt: 1.500 MHz, Boost: 1.860 MHz

Speicher: 6GB GDDR6, 1.500MHz, 192 Bit, 288 GB/​s

TDP: 130 Watt (empfohlenes Netzteil: 450 Watt)

Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin

Display-Anschlüsse: 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a

Kühlung: 2x Axial-Lüfter (90 mm) und Metall-Backplate

Dual-Slot-Design / Abmessungen: 210 x 119 x 41 mm

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP wird in einer Rezension auf Saturn.de mit 5 von 5 Sternen bewertet.

Gelobt wird vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gute Mittelklasse-Performance, während keine vordergründigen Kritikpunkte herausgestellt werden.

Im Test: Die Webseite funkykit.com hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:

Die Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP Edition ist eine der Grafikkarten, die ich vielen Nutzern empfehlen würde. Sie ist schnell, erschwinglich und mit einer Boost-Taktfrequenz von 1.860 MHz kann man eigentlich nichts falsch machen!

Pro übertaktet

gute Performance

übertrumpft GTX 1070

günstiger Preis Contra keine optischen Akzente à la RGB

Ersparnis: Saturn.de bietet die Grafikkarte aktuell versandkostenfrei für 284,99 Euro statt für 326 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de wird sie mit Versand gegenwärtig ansonsten erst ab rund 312 Euro gelistet. Andere Custom-Designs starten ab rund 275 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

Crucial BX500 2TB SATA-SSD

Das bietet die SSDs: Die für den internen Einsatz gedachte BX500 von Crucial mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle erreicht sequentielle Leseraten von bis zu 540 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 500 MByte pro Sekunde.

Für den Alltagsgebrauch gehen die Werte dabei in der Regel vollkommen in Ordnung. Dank der großen Speicherkapazität von 2 TByte beim hiesigen Modell eignet es sich nicht nur als flotter Systemdatenträger, sondern auch zur Beschleunigung von Ladezeiten in Spielen oder anderer Software.

Die SSD verfügt über 3D-NAND QLC-Speicherbausteine und soll 720 TByte an Schreibleistung (TBW) aushalten, bei einer Zuverlässigkeitsprognose von 1,5 Millionen Stunden (MTBF) Betriebszeit. Crucial gewährt drei Jahre Garantie vor Erreichen des TBW-Werts.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Crucial BX500 wird im Netz fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem die Performance und der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Festplatten gelobt werden, ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Moniert wird ab und an die beiliegende Cloning-Software von Acronis als eher umständlich. Ansonsten gibt es keine nennenswerten Kritikpunkte.

Im Test: Die Webseite gamerware24.com hat das kleinere, aber ansonsten fast identische 1 TByte-Modell getestet und urteilt wie folgt:

Die 1 TB große Crucial BX500 zählt zwar nicht zu den schnellsten SSDs auf dem Markt, bietet dafür aber ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Wer große und preiswerte SSDs sucht, ist mit der Crucial BX500 (CT1000BX500SSD1) gut beraten. Unser Urteil: Empfehlung! Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Pro gute Performance

viel Speicherplatz Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Saturn.de bietet die SSD aktuell versandkostenfrei mit 30 Euro Direktabzug an der Kasse für für 179 Euro statt 209 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet sie ansonsten inlusive VErsand erst ab 209 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Saturn.de im Rahmen der verlängerten „Weekend Deals“ aber auch noch diverse weitere Artikel bis Dienstag um 9 Uhr im Preis reduziert, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop finden:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.