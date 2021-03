Günstiges Gaming-Headset Razer Kraken X aktuell reduziert bei Amazon

Amazon.de hat mit dem Kraken X aktuell ein gutes Headset für Spieler aus Razers Einstiegsklasse besonders günstig im Angebot.

So gut ist das Angebot: Das via Klinkenanschluss kabelgebundene Stereo-Headset in Over-Ear-Bauweise mit virtuellem 7.1-Surround-Sound und flexiblem Mikrofonarm inklusive Discord-Zertifizierung gibt es bei Amazon.de aktuell für 39,99 Euro statt zur UVP von 59,99 Euro.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de war das plattformübergreifend sowohl für PC als auch Konsolen nutzbare Razer Kraken X seit seinem Release Mitte 2019 lediglich einmal kurzzeitig im vergangenen Oktober günstiger zu haben.

Ansonsten kostete das mit nur 250 Gramm sehr leichtgewichtige Modell fast immer mehr, wobei es aktuell auch MediaMarkt, OTTO und Saturn zum Angebotspreis reduziert haben, allerdings im Gegensatz zu Amazon zuzüglich Versandkosten. Andere Händler starten ab rund 50 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

oder

Das bietet das Headset

Nutzerrezensionen: Auf Geizhals.de werden zwei 5-Sterne-Rezensionen von Käufern bei MediaMarkt und OTTO gelistet, die das Headset ohne Abstriche durchweg loben, vor allem hinsichtlich Soundqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis.

In den modellübergreifend zusammengefassten Amazon-Rezensionen bekommt das Kraken X derweil vereinzelt Kritik für das Plastikgehäuse sowie die übliche Preisgestaltung.

Im Test: Die Webseite Kopfhoerer.de hat dem Headset eine Wertung von 3,75 von 5 Sternen gegeben und urteilt wie folgt:

In der Kategorie leicht und erschwinglich kann man dem Headset von Razer nur eine Empfehlung aussprechen. Die Soundqualität ist gut, das Mikrofon ist auf jeden Fall brauchbar und das geringe Gewicht ist sehr angenehm, wenn es mal wieder länger dauert. Wer mehr in den Sound eingreifen, mehr Wumms oder zusätzliche Features haben möchte, muss eben auch tiefer in die Taschen greifen. Als Einstieg in die Welt der Gaming-Headsets ist das Kraken X definitiv einen Blick wert. Aber auch für Gamer, denen das Gewicht wichtiger ist, als zusätzlicher Schnickschnack.

Pro gute Soundqualität

geringes Gewicht

vergleichsweise günstig Contra wenige Ausstattungsmerkmale

Derweil hatte es das Razer Kraken X auch in unsere jüngste Headset-Kaufberatung geschafft:

Die besten Gaming-Headsets, die ihr 2021 kaufen könnt

Technische Eckdaten:

Bauart Kopfhörer (Over-Ear) Bauform Kopfbügel Prinzip geschlossen Mikrofon Mikrofonarm Anschluss Klinkenstecker (3.5mm, 2x 3.5mm) Kabel 1.3m, einseitig, Kabelverlängerung Steuerung Lautstärkeregler, Mute-Taste Frequenzbereich 12Hz-28kHz (Kopfhörer), 100Hz-10kHz (Mikrofon) Impedanz 32Ω Empfindlichkeit 109dB Treiber 40mm Zertifiziert für Discord Gewicht 250g Farbe schwarz Besonderheiten Virtual 7.1-Surround

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Amazon.de derzeit aber auch noch verschiedene weitere Artikel im Preis reduziert, die sich allesamt auf der Übersichtsseite zu den Angeboten finden:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.