Im Rahmen seiner „Cyberdeals“ hat Cyberport aktuell einen sehr preisgünstigen Monitor von LG mit Full HD und 144 Hertz im Angebot.

Das bietet der Monitor: Der LG 24GL600F-B besitzt ein schnelles TN-Panel mit einer Millisekunde Reaktionszeit (Grau zu Grau) und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 23,6 Zoll (59,9 Zentimeter) bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz.

Weitere Features

Das sagen Nutzer: Der Monitor wird auf Amazon.de in über 80 Rezensionen mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem das solide Gesamtpaket mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnisses, während es ab und Abstriche für die typischen TN-Schwächen gibt.

Im Test: Die Webseite play-experience.com hat eine Empfehlung für den Monitor ausgesprochen und urteilt wie folgt:

Mit dem 24GL600F-B bietet LG Electronic einen Gaming-Monitor für kleines Geld, der in allen Bereichen überzeugen kann. Egal ob wir nun eine Runde Call Of Duty an der PlayStation 4 spielten, eine ruhige Kugel in Anno schoben oder unsere Hausaufgaben im Office-Bereich erledigten – Er wurde allen Ansprüchen gerecht.

Gerade die hohe Reaktionszeit bei überzeugender Farbdarstellung und Betrachtung, machen den 24GL600F-B zu einem Allrounder auf jedem Tisch. Sicherlich ist er durch sein schlichtes Auftreten und sein doch schon dickern Rahmen nicht gerade ansprechend und ein Hingucker, dafür leistet er aber das was er soll – 1ms Reaktionszeit, 144 Hz Technologie, FreeSync. Alles zu einem sehr attraktiven Preis.