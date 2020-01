Günstiger als selber bauen – GameStar-PC BoostBoxx Launch Edition Gaming PC mit Ryzen 7 3800X und GeForce RTX 2070 Super [Anzeige]

Update 22.01.2020: Neues, noch besseres Case verbaut! Das alte ist so schnell vergriffen worden, dass wir ein Upgrade verbauen mussten. Nun ist das Angebot nochmals besser! Mehr Infos zum RGB Gaming-PC-Case.​

Der GameStar-PC BoostBoxx Launch Edition powered by BoostBoxx ist besonders hart auf Performance und Preis getrimmt. So sind Hardware und Windows im Einzelhandel allein schon teurer als wenn ihr unseren neue, limitierte Sonderedition fertig kauft. Und dank der GeForce RTX 2070 Super Dual Evo von Asus habt ihr Performance satt in jeder Auflösung.

CPU: Ryzen 7 3800X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super Dual Evo

RAM: 16 GB 3.000 MHz RAM (2x 8 GB)

SSD: 1.000 GB NVME

Achtung nur bis zum 27.1.2020 und nur solange der Vorrat reicht: Nochmal 40€ sparen und am Ende nur noch 1.459€ zahlen. Über die ASUS-Cashback-Aktion könnt ihr euch 40€ zurückholen oder einen 50€ Gamesplanet-Gutschein ergattern.

Als Technik-Enthusiast und Grafikliebhaber könnt ihr mit der BoostBoxx Launch Edition jedes Spiel in 4K genießen. In Full-HD habt ihr maximale FPS für schnelle Multiplayer-Spiele wie Call of Duty. Wie so oft ist WQHD der perfekte Kompromiss aus schönen Bilder mit immer noch sehr hohen Bildwiederholraten.Nur solange der Vorrat reicht! Dieses unschlagbare Angebot ist so knapp kalkuliert, dass wir nur begrenzte Vorräte haben.

Noch nicht sicher, welcher Gaming-PC es werden soll? In unserer Gaming-PC Kaufberatung findet ihr Hilfe.

GeForce RTX 2070 Super – Die kann alles​

Sieht auch gut aus. Die Nvidia GeForce RTX 2070 Super Dual Evo von Asus macht optisch eine Top-Figur

​Jede Auflösung mit Leichtigkeit – so wird jeder anspruchsvolle Gamer mit diesem PC glücklich. Dank ihrer 8 GB Videospeicher ist die Grafikkarte auch für die Zukunft eine sichere Wahl.

Dazu kommt Raytracing. Die neuartige Lichtberechnung wird von immer mehr Spielen unterstützt. Zuletzt von Call of Duty und bald können auch wird auch Minecraft ein atemberaubendes Raytracing-Update erhalten. Fans des Würfel-Klassikers Minecraft werden ihre Bauwerke bald mit realistische Raytracing-Lichtberechnung bestaunen können. Wir konnten bereits erste Eindrücke von RTX-Raytracing in Minecraft erhaschen und können sagen: Der Unterschied ist eklatant!

Gaming-Monster Ryzen 7 3800X – Das Gaming-Monster

Unsere Die GameStar-PCs stehen für hochwertigste Hardware gepaart mit und Zukunftssicherheit. Deshalb setzen wir in der GameStar-PC BoostBoxx Launch Edition auf AMDs Ryzen 7 3800X. Der ist so performant, dass kein aktuelles Spiel die CPU auch nur in die Nähe ihrer Grenzen bringt. Dank der neuen CPU-Architektur von AMD ist der 3800X so effizient und stark, dass ihr also locker fünf oder mehr Jahre mit dieser CPU alle aktuellen Titel spielen könnt.

Streaming, Zocken und Arbeiten – der Ryzen 3800X verfügt nicht nur über acht Kerne, sondern auch über 16 Threads somit ist Streaming während des Gamings kein Problem. Auch Videoschnitt oder Videoaufnahmen schafft der Achtkerner mit Links. Dennoch ist der mit seinem Boosttakt von bis zu 4,5 GHz eine Gaming-CPU durch und durch. Gekühlt wird er von der leisen BoostBoxx Liquid B120 Wasserkühlung.

Alle Komponenten im Detail

Dieser Gaming-PC ist günstiger als wenn ihr ihn euch die Bauteile selber zusammen stellt und nur die reine Hardware und Windows 10 zusammenrechnet, vom Zusammenbau ganz abgesehen. Dabei kommen unsere Windows-10-Lizenzen natürlich direkt von Microsoft und sind somit keine Billig-Lizenzen fragwürdiger Herkunft.

Komponente Name Preis CPU Ryzen 7 3800X 379€ Grafikkarte GeForce RTX 2070 Super Dual EVO von Asus 599€ Kühler BoostBoxx Liquid B120 Wasserkühlung 59,99€ RAM G.Skill Kit 16 GB 3000 MHz 52,90€ Mainboard Asus TUF B450 Gaming-Plus 104,90€ SSD Intel NVME SSD 660P 1.000 GB 105,90€ Case Corsair 220T Airflow 94,90€ Netzteil be quiet! System Power B11 600 Watt Gold 71,68€ Windows 10 Windows 10 Home 64 Bit 98,90€ Vollversion 1 Drei Monate Gratis Game Xbox Game Pass for PC 11,97€ Vollversion 2 Borderlands 3 59,99€ Vollversion 3 Outer Worlds 59,99€ Zusammenbau und Stabilitätstest Gratis 100€ Lieferung Gratis innerhalb Deutschlands 7,99€ Summe Komplett nur 1.499€ 1807,02€

Nur solange der Vorrat reicht. Preise vom 19.12.2019 von Mindfactory und Alternate (immer die günstigeren Angebote/Preise genommen)

Leise und effizientes Case und Netzteil

High-End-Gaming ist längst mehr als Grafikkarte und CPU. Gute Kühlung und effiziente Energieversorgung sind bei den GameStar-PCs und natürlich auch bei der GameStar PC BoostBoxx Launch Edition immer garantiert. So hat das Corsair 220T Airflow einen hervorragenden Luftdurchfluss. Dadurch können die Kühler von Grafikkarte und CPU noch besser arbeiten. Auch sind drei RGB-Lüfter verbaut, die im Einzelhandel alleine schon über 50 Euro kosten! Außerdem habt ihr über Aura Synch die komplette Kontrolle über die Beleuchtung von eurem PC.

Die Stromversorgung liegt wie immer in den Händen des deutschen Herstellers be quiet. Das Gold-klassifizierte Netzteil erreicht eine Effizienz von 92%. Diese Zahl gibt an, wie effizient das Netzteil die Energie wandelt. Bei diesem Netzteil ist der Energieverlust sehr gering, was euren Geldbeutel bei der Stromrechnung schont.

​3 Monate Game Pass für Gaming-PCs

Zum Lieferumfang (Bis zum 15.2.2020) gehören 3 Monate Xbox Game Pass for PC, »The Outer Worlds« und »Borderlands 3 Damit bekommt ihr kostenlos:

Alle Microsoft-Spiele wie Age of Empires 2 Definitive Edition und Forza Horizon 4

Viele weitere Titel wie Shadow of the Tomb Raider

Die alten Halo-Klassiker für den PC

Und vieles mehr!

Mit der GameStar-PC BoostBoxx Lauch Edition erhaltet ihr für nur 1499€ erhaltet ihr nicht nur einen High-End-Gaming-PC, der dank Ryzen 7 3800X und GeForce RTX 2070 jede Auflösung flüssig darstellen kann – ihr spart sogar durch den Kauf unseres Komplett-PCs auch noch bares Geld gegenüber dem Einzelkauf.

Dabei sind nur absolute top Produkte verbaut, die Langlebigkeit und Performance garantieren. Außerdem inklusive kommen drei Jahre Herstellergarantie, ein Vor-Ort-Abholservice bei Problemen und Support durch unseren Herstellungspartner BoostBoxx. Auch bietet BoostBoxx eine 0% Finanzierung an. Sollte euer aktuelles Budget nicht reichen, könnt ihr euren neuen Gaming-PC zinslos finanzieren.

Deshalb GameStar-PC

Nur Premium-Hardware (Asus, be quiet, Corsair etc.)

3 Jahre Garantie

Originale Windows Lizenz direkt von Microsoft

Plug & Play – Sofort loslegen, wenn der PC kostenlos geliefert wurde

Langlebig und zuverlässig – zusammengestellt durch die Hardware-Experten der GameSrtar

BoostBoxx ist der neue Partner der GameStar-PCs, gehört zu CSL und ist damit einer der größten Systemintegratoren Europas. Die jahrelange Erfahrung, die guten Kontakte zu den Herstellern sichern euch Produkte, Service und Lieferzeiten auf auf dem besten Niveau überhaupt zu. Alles natürlich made in Germany und mit unkomplizierter Abwicklung online. Sollte doch mal was schiefgehen wird der PC bei euch kostenlos abgeholt, repariert und dann wieder zu euch geschickt. Ihr seid mit den GameStar-PCs immer auf der sicheren Seite!