Günstige MMO-Maus, preiswerte M.2-SSD und mehr bei Saturn reduziert

Mit den vielen Tasten eignet sich die Maus vor allem für MOBA Games wie League of Legends aber auch für MMORPG Games wie World of Warcraft. Das Seitenteil auf der rechten Seite erhöht durch die Ablage für den Ringfinger den Komfort. Die Software ist übersichtlich und bietet eine einfache Bedienung. Wer auf der Suche nach „Mehr“ ist, wird mit dieser Maus glücklich.

Die Trust GXT 970 Morfix ist ab 37,27 € im Handel erhältlich. Preislich liegt sie damit im Mittelfeld der Mäuse in ähnlicher Ausstattung. Die Verarbeitung und das Design der Maus lassen keine Wünsche offen. Die auswechselbaren Seitenteile liegen gut an und halten bombenfest am Korpus der Maus.

So können insgesamt bis zu 14 Tasten (inklusive 2-Wege-Scrollrad) genutzt werden, was sich unter anderem gut für MMOs macht. Für entsprechende Feinfühligkeit sorgt der optische PixArt-Sensor (PMW 3325) mit einer anpassbaren Auflösung von bis zu 10.000 dpi, was den meisten Spielern genügen dürfte.

