Amazon hat mit der LM50 E-Sports eine ohnehin schon preisgünstige Gaming-Maus von Lioncast aktuell weiter im Preis reduziert.

Das bietet die Maus: Die Lioncast LM50 E-Sports verfügt über einen optischen Sensor (Pixart PMW 3360) mit anpassbarer Auflösung von bis zu 12.000 dpi und einer Abtastrate von bis zu 1.000 Hz, die ebenfalls in Schritten anpassbar ist.

Insgesamt stehen 6 Tasten mit Omron-Schaltern inklusive 2-Wege-Scrollrad zur Verfügung. Per Software lassen sich auch Makros programmieren und in Hardware speichern. Das Modell soll sich vor allem an Shooter-Spieler richten.

Das sagen Nutzer: Die Maus wird mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen überwiegend positiv bewertet. Gelobt werden vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis, Gaming-Eignung und die gute Handhabung.

Mancher Rezensent stört sich unterdessen am Gewicht oder hätte sich mehr Tasten gewünscht.

Im Test: Pcwelt.de lobt das Modell fast durchweg und urteilt im Fazit wie folgt:

Das symmetrische Design der Lioncast LM50 ist recht bequem und die knackigen Maustasten sowie der optische Sensor geben unsere Eingaben latenzfrei wieder. Auch die flotte Gleitfähigkeit überzeugt, genauso wie das „Angled Stress Relief“ und die programmierbaren Tasten. Der lose Gummi um das Mausrad sowie die fehlenden Daumentasten für Linkshänder schlagen negativ zu Buche. Doch in Anbetracht das aktuellen Straßenpreises von rund 60 Euro ist die gebotene Leistung vollkommen in Ordnung.

Pro symmetrisches Design

optischer Pixart-Sensor

On-Board-Speicher Contra lockerer Mausrad-Gummi

keine Daumentasten für Linkshänder

Ersparnis: Amazon bietet die Lioncast LM50 derzeit für 19,49 Euro statt für 27 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst günstigstenfalls ab rund 25,50 Euro gelistet.

