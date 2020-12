Günstige Gaming-Maus und LG-Spielemonitor zum Bestpreis bei Amazon

Als Blitzangebot hat Amazon.de eine gute Gaming-Maus von Lioncast nur bis 20:15 Uhr am Sonntag und in begrenzter Stückzahl so günstig wie noch nie im Angebot. Außerdem ist ein starker Gaming-Monitor von LG ebenfalls zum neuen Bestpreis erhältlich.

Lioncast LM25 Gaming-Maus

Das bietet das Modell: Die kabelgebundene Gaming-Maus der deutschen Firma Lioncast verfügt über einen modernen optischen Sensor (PixArt PMW 3360) mit einer hohen anpassbaren Auflösung von bis zu 10.000 dpi, die sich auch im Onboard-Speicher ablegen lässt.

Das für Rechtshänder mit Palm-Grip gedachte Modell bietet insgesamt 13 Tasten mit 2-Wege-Mausrad und langlebigen Omron-Schaltern, ebenso wie eine anpassbare RGB-Beleuchtung und ein Gewichtsmagazin für das eigene Gusto in Sachen Handhabung.

Die Lioncast LM25 Gaming-Maus zum neuen Bestpreis von 25,45 Euro statt 29,95 Euro bei Amazon.de (Rabattgutschein muss im Shop unter dem Preis aktiviert werden)

Die Eckdaten in der Übersicht:

Bedienung Rechtshänder Tasten 13 (gesamt), 2 (haupt), 6 (oben), 4 (links), 1 (Scrollrad) Scrollrad 2-Wege Abtastung LED-rot/​IR Auflösung 12000dpi, reduzierbar Sensor PixArt PMW 3360 Taster Omron Abfragerate 1000Hz, einstellbar auf 500/​250/​125Hz Beleuchtung Multi-Color (RGB) Verbindung kabelgebunden, USB Stromversorgung USB Besonderheiten Daumenauflage, Textilkabel, Gewichtsmagazin

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Auf Amazon.de hat die Maus in über durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden vor allem Performance und Preis-Leistungsverhältnis, während ab und an die SOftware als etwas störrisch empfunden wird.

Im Test: Die Webseite basic-tutorials.de hat die Maus auf den Prüfstand gestellt und eine „sehr gute“ Wertung von 83 Prozent vergeben:

Sowohl die LM25 als auch das Apace konnten im Test durchaus überzeugen. Die LM25 ist präzise, zuverlässig und angenehm in der Handhabung. Wer eine große, zuverlässige Maus sucht, die sich auch nach Stunden noch bequem anfühlt, der sollte sich die LM25 ruhig näher anschauen. Mit € 29,95 orientiert sich die Lioncast LM25 preislich im Mittelfeld und bringt alles mit, was eine Gaming-Maus haben sollte. Das Apace Mauspad schlägt mit € 14,95 zu Buche und kann bei Bedarf eine passende Ergänzung sein.

Pro präzise, zuverlässig und angenehm in der Handhabung

fühlt sich auch nach Stunden noch bequem an

bringt alles mit, was eine Gaming-Maus haben sollte Contra eher für große Hände geeignet

Ersparnis: Amazon.de bietet die Lioncast LM25 nur bis 20:15 Uhr am Sonntag in begrenzter Stückzahl für nur 23,95 Euro statt 29,95 Euro an, wobei noch unter dem Preis auf der Shopseite der Rabattcoupon aktiviert werden muss.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de war die Maus bisher nicht so günstig gelistet und startet bei anderen Händlern ansonsten erst ab 29,95 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

LG UltraGear 27GN88A-B Gaming-Monitor

Das bietet das Modell: Der speziell für Gamer gedachte LG-Monitor mit hoher Anschlussvielfalt und Verstellbarkeit setzt auf ein 27 Zoll großes IPS-Display mit HDR-Support und der WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten.

Hinzu gesellen sich eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 144 Hz mit sehr niedriger Reaktionszeit nebst AMD FreeSync Premium- und Nvidia G-Sync-Kompatibilität für Bildsynchronisation ohne Bildreißer und -ruckler sowie eine hohe 10 Bit-Farbraumabdeckung.

LG UltraGear 27GN88A-B Gaming-Monitor zum neuen Bestpreis von 475 Euro statt 535,16 Euro bei Amazon.de

Die Eckdaten in der Übersicht:

Diagonale 27″/​68.6cm Auflösung 2560×1440, 16:9, 109dpi Helligkeit 350cd/​m² Kontrast 1.000:1 (statisch), dynamisch keine Angabe Reaktionszeit 1ms (GtG) Blickwinkel 178°/​178° Panel IPS (AH-IPS/​Nano IPS), HDR10 Form gerade (flat) Beschichtung matt (non-glare) Hintergrund-beleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter Farbtiefe 10bit (1.07 Mrd. Farben) FRC ja (8bit+2bit) Farbraum 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 98% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) Bildwiederhol-frequenz 144Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible (48-144Hz via DisplayPort) Signalfrequenz 30-240kHz (horizontal), 48-144Hz (vertikal) Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 USB-Hub Out 2x USB-A 3.0 USB-Hub In 1x USB-B 3.0 Audio 1x Line-Out Ergonomie 130mm (Höhe), 90° (Pivot), ±280° (Drehung), +25°/​-25° (Neigung) VESA 100×100 (belegt) Leistungsaufnahme 55W (maximal), 51W (typisch), 39W (Energielabel), 0.3W (Standby) Energieeffizienzklasse B Stromversorgung DC-In (externes Netzteil) Abmessungen (BxHxT) 614x575x274mm (mit Standfuß), 614x365x56mm (ohne Standfuß) Gewicht 6.10kg (mit Standfuß), 4.20kg (ohne Standfuß) Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Standfuß mit Monitorarm und Tischhalterung, HDCP 2.2 Herstellergarantie zwei Jahre (Bring-In)

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Auf Amazon.de hat der erst im Herbst erschienene Monitor derzeit 22 Rezensionen mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen.

Gelobt werden vor allem Bildqualität und Austattung, während sich negative Rezensionen vor allem auf Gebrauchtware beziehen.

Im Test: Pressetests zu diesem Modell sind im Netz noch Mangelware, allerdings hat Testberichte.de bereits eine erste Einschätzung abgegeben:

LG präsentiert mit dem 27GN88A-B einen soliden Gaming-Monitor mit einem echten Alleinstellungsmerkmal, das aktuell nur LG bietet. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass der Monitor nicht auf einem herkömmlichen Standfuß steht, sondern vielmehr an einem Gelenk befestigt ist, welches Sie per Schraubzwinge an die Hinterseite der Tischplatte klemmen. Der Arm ist dann im Endeffekt extrem variabel und ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm noch besser an Ihre Sitzposition anzupassen. Zudem wird damit das Problem von wackeligen Standfüßen aus der Welt geschafft. Der Monitor selbst zeigt sich selbstbewusst: Mit einem sehr farbstarken, HDR-fähigen IPS-Panel bewaffnet, schubst der LG seine Pixel in scharfer QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) über die Leinwand. Bei 144 Hz stellt der LG Bewegungen knackscharf und flüssig dar. Sollte Ihr System nicht stark genug sein, um auf QHD auch konstante 144 Frames pro Sekunde rüberzubringen, greift mit G-Sync bzw. FreeSync ein Synchronisationsverfahren, das durch fluktuierende Bildraten entstehende Tearing-Effekte reduziert. So bleibt die Bildqualität in jedem Fall konstant gut. Wenn Sie ab und an mal ein Foto bearbeiten wollen, ist das auf dem 27GN88A-B gar kein Problem, da sein IPS-Panel sowohl den sRGB- als auch den P3-Farbraum sehr gut abdeckt. Auf der Anschlussseite herrscht solider Standard. Neben HDMI und DisplayPort bietet der Monitor zwei USB-Buchsen für Peripherie. Den einzigartigen ergonomischen Schwenkarm lässt sich LG allerdings auch gut bezahlen. Wenn Ihnen dieses Maß an Ergonomie wichtig ist, lohnt sich die Investition allemal. Andernfalls tut es sicher auch ein herkömmlicher Gamer mit Höhenverstellbarkeit.

Pro extrem flexibler Schwenkarm, der den Standfuß ersetzt und Platz spart

bildstarkes IPS-Panel (HDR10, hohe Leuchtkraft, 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung)

hohe Gaming-Tauglichkeit dank 144 Hz, 1 ms & G-Sync/FreeSync

sehr schmale Ränder, scharfe QHD-Auflösung

Schwächen recht teuer

lediglich DisplayPort-Kabel im Lieferumfang Contra recht teuer

lediglich DisplayPort-Kabel im Lieferumfang enthalten

Ersparnis: Amazon.de bietet den LG-Monitor im Rahmen seiner „Last Minute Angebote“ derzeit für 475 Euro statt 535,16 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der neue Bestpreis und das Modell war bisher nicht so günstig gelistet, allerdings ist Amazon derzeit auch der einzige Anbieter.

Hier geht’s zum Angebot:

