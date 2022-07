Wenn es bei euch mal wieder Zeit für neue Hardware wird, dann schaut euch doch im eBay Re-Store um. Dort bekommt ihr technisch einwandfreie Gaming-Laptops mit starken Komponenten weit billiger als neu.

Grafikkartenpreise sinken endlich wieder, aber ganz so günstig sind sie leider immer noch nicht. Gerade wenn der Rest eures PCs oder Laptops auch ein wenig schwächelt, lohnt es sich doch, euch ein neues Gerät anzuschaffen, statt in eine einzelne Karte zu investieren. Wer dabei sparen und sogar noch der Umwelt helfen will, sollte sich vielleicht einmal bei eBay Refurbished umsehen. Dort gibt es wiederaufbereitete Hardware zu guten Preisen – und diese ist garantiert zu 100 % funktionsfähig.

Diese Gaming-Laptops bekommt ihr gerade im Re-Store

Viele der super Gaming-Laptops, die ihr bei eBay Reurbished kaufen könnt, sind Einzelstücke – wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, solltet ihr deshalb nicht zu lange überlegen. Manchmal haben Händler aber auch mehrere Produkte im Angebot, zum Beispiel diese hier:

HP Omen 16-c0278ng: In diesem Laptop bekommt ihr eine GeForce RTX 3070-Grafikkarte und einen Ryzen 7-Prozessor. Zusammen mit 16 GB RAM und der 1 TB SSD seid ihr schnell unterwegs und erlebt dabei noch wunderschöne, realistische Grafik. Das alles gibt es in hervorragendem Zustand für 1299 €.

ASUS TUF Gaming FX706HE: Diesen Laptop mit RTX 3050Ti bekommt ihr für nur 799 €. Wenn ihr noch vor dem 8. Juli zuschlagt, kostet er sogar nur 751,06 €! Dazu müsst ihr nur den Code „PERFECTEBAY6“ an der Kasse angeben. Die RTX-Grafikkarte wird außerdem von einem IntelCore i5-Prozessor und einer 512 GB SSD verstärkt.

MSI GS66 Stealth 11UH-471: Am meisten Grafikpower gibt es bei diesem Modell, denn es kommt mit einer GeForce RTX 3080. Dazu sind ein IntelCore-i7 und eine 1 TB SSD verbaut. Zusammen mit den 32 GB RAM sind Ruckeln und lange Ladezeiten Geschichte. Das Beste: Zum niedrigen Refurbished-Preis kommen noch einmal 40% Rabatt, ihr könnt euch den Laptop also für nur 1799 € holen.

Wenn euch von diesen Modellen keins zusagt, könnt ihr mit Leichtigkeit viele weitere sagenhafte Angebote im Re-Store finden. Einige werden sogar direkt von vertrauenswürdigen Shops wie Saturn und MediaMarkt angeboten, die über eBay Refurbished ihre Ausstellungsstücke und Kundenretouren verkaufen.

So funktioniert eBay Refurbished

Wie bereits erwähnt bekommt ihr bei eBay Refurbished günstige Technik, da diese gebraucht ist oder es sich um Retouren und Ausstellungsstücke handelt. Oft ist genau angegeben, wieso sich das gerät im Re-Store befindet, aber zusätzlich wird es immer in eine von vier Kategorien eingeteilt: Zertifiziert, Hervorragend, Sehr gut und Gut.

Egal in welche Stufe ein Artikel eingeordnet wurde, er ist in jedem Fall getestet und voll funktionsfähig. Falls es doch einmal ein Problem gibt, profitiert ihr von eBay Käuferschutz und 30 Tagen Rückgaberecht. Versand und Rückversand sind außerdem kostenlos, so dass bei einem defekten Gerät keine zusätzlichen Kosten für euch entstehen.

Durch den Kauf von refurbished Produkten erspart ihr vielen noch guten Geräten den Trip zur Mülldeponie – und das hilft natürlich der Umwelt. Nicht nur das: Aus zweiter Hand zu kaufen reduziert die Nachfrage an neuen Geräten, sodass diese in Zukunft eventuell in kleineren Mengen produziert werden. Alles in Allem also eine gute Sache!